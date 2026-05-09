BTS cae rendido ante México

BTS se enamoró de México y prometió nunca volver a dejar al país fuera de sus giras, tampoco esperar casi una década para volver como en esta ocasión.

Durante el primero de sus conciertos en el estadio GNP de la Ciudad de México Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook demostraron porque son una de las bandas más influyentes del mundo.

Un despliegue de pirotecnia, bailarines, luces y escenografía que fácilmente pueden colocar su show entre los mejores que se han visto en la capital del país acompañó durante poco más de dos horas a los surcoreanos.

El amor de la gente parece haber sido lo que motivó la decisión de BTS a no desaparecer de territorio nacional por periodos largos o tener giras sin incluir al menos una parada.

“Desde que fuimos a Palacio Nacional y vimos su pasión, no queremos dejarlos fuera de nuestras giras nunca, ustedes Armys de México son lo mejor, te quiero”, dijeron sobre el escenario.

Además de esta promesa, los idols también reconocieron la entrega de sus fans mexicanos, poniéndolos como unos de los mejores que hay en el mundo para ellos.

“Los extrañé muchísimo, han pasado 9 años, que felicidad verlos después de tanto tiempo, los Army de México siempre son los más apasionados, gracias a ustedes fui muy feliz hoy, los amos, te quiero, esta chido México”, señalaron.

¿Canciones sorpresa de BTS?

Las canciones sorpresa de BTS en el concierto del jueves 7 de mayo del 2026 en el Estadio GNP de la CDMX fueron “Boy in Luv” y “So What”, ambas causando una emoción incontrolable en las 50 mil personas presentes.

Contando este par, fueron 21 temas los que los surcoreanos interpretaron en su primera noche, misma en la que incluso dieron una vuelta olímpica al recinto ondeando la bandera de “Arirang”.