BTS desata la euforia global

La espera de cuatro años llegó a su fin, el regreso de BTS es una realidad y sus seguidores de todo el mundo son testigos de ello, cuando los siete idols dieron un emotivo concierto llamado BTS Comeback, desde la ciudad de Seúl, con el cual agradecieron a su Army su fidelidad, y que fue visto por todo el mundo gracias a su transmisión por Netflix.

El regreso de BTS se dio ante los ojos de miles de seguidores reunidos en la Plaza Gwanghwamun, los cuales estaban ordenados en bloques a lo largo de la llamada Calle de los Seis Ministerios.

El escenario, el cual era un enorme marco cuadrado a través del cual se veían las puertas del palacio Gyeongbokgung; se iluminó luces de colores y un grupo de bailarines hizo su aparición sobre una pasarela, provocando que los fans presentes gritaran, y al hacerse a un lado los siete miembros de BTS hicieron acto de presencia, vestidos en blanco y negro.

“Body to body”, “Hooligan” y “2.0” fueron los primeros temas que Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook interpretaron, y que forman parte de su nuevo álbum Arirang, el cual fue lanzado el pasado 17 de marzo; al finalizar, emocionados, vieron la reacción de la gente ante su regreso y cada uno agradeció la fidelidad de sus fans con algunas palabras y una reverencia de respeto.

“Agradecemos a Netflix esta noche. ¡Finalmente estamos aquí!”, expresó RM visiblemente conmovido, antes de dar pasó a uno de sus grandes éxitos, “Butter”.