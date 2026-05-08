BTS impresionados con armys mexicanas

El paso de BTS por Palacio Nacional no terminó con su aparición ante miles de fans en el Zócalo capitalino. Después del encuentro, la banda surcoreana compartió cómo vivieron uno de los momentos más emotivos de su visita a México.

A través de su cuenta oficial de X, el grupo publicó una fotografía tomada desde el interior del recinto, donde aparecen posando frente a entrada principal. La imagen rápidamente se viralizó entre el Army, que se sorprendió del recibimiento que los chicos tuvieron.

“Wow, esto es simplemente impactante”, “Escalofríos de escuchar a los mexicanos. Están locos”, “50 mil personas con solo cinco horas de aviso, chicos la rompieron”, “Qué locura”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Impresiones

Pero fueron algunos de los integrantes quienes mostraron con más detalle la impresión que les dejaron los fans mexicanos. En sus historias de Instagram, Jimin compartió un breve video grabado desde el balcón principal del lugar, donde podía verse un mar de personas abarrotando la plancha del Zócalo, mientras la bandera ondeaba de fondo. “Gracias México”, escribió el cantante junto al clip.

Por su parte, RM y Suga también presumieron postales similares desde el histórico edificio, dejando ver la dimensión de la convocatoria que provocó la presencia del grupo.

Durante el breve encuentro con sus seguidores, los integrantes de BTS agradecieron el cariño del público mexicano y aseguraron sentirse felices de volver a encontrarse con su Army en la capital del país.

“Hola. No hablo español muy bien, pero voy a intentarlo. Los extrañábamos muchísimo México. La energía aquí es increíble. Muchas gracias por amarnos tanto”, dijo V, desatando los gritos de sus fanáticas.

BTS se presentará este fin de semana en el Estadio GNP Seguros con tres conciertos que ya amenazan con paralizar la ciudad.