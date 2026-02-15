BTS llevará su tour a cines

De las 84 presentaciones de BTS en su tour Arirang, dos serán transmitidas en salas de cine internacionales, ofreciendo a los fanáticos una experiencia distinta sin necesidad de viajar ni gastar en boletos de avión.

El anuncio fue dado a conocer a través de Weverse, donde Hybe, la empresa representante del grupo surcoreano de k-pop, informó que el segundo concierto de la gira será desde Goyang, Corea del Sur, además de una transmisión especial desde Tokio, Japón.

La colaboración entre Trafalgar Releasing, Hybe y BigHit señala que las transmisiones se realizarán en abril, adaptadas a los distintos husos horarios. Cada país proyectará los conciertos en dos funciones, para que los fans tengan más oportunidades de ver a su grupo favorito.

Experiencia única

Los primeros dos conciertos oficiales de la gira se celebrarán en Goyang, Corea del Sur, el 11 de abril, y en Tokio, el 18 de abril. Hasta el momento, los cines mexicanos no han confirmado ni dado detalles sobre las proyecciones.

Según la página oficial de Trafalgar Releasing, responsable de llevar al cine los conciertos de artistas como Taylor Swift, el diseño del escenario ofrecerá una experiencia inmersiva circular de 360 grados.

El regreso de BTS se da tras casi cuatro años de ausencia. El primer concierto del septeto tras su prolongado hiato será emitido por Netflix el 21 de marzo, en directo y a nivel global.

El concierto se celebrará un día después del esperado lanzamiento del nuevo álbum de BTS, Arirang, en la emblemática plaza Gwanghwamun, frente al palacio Gyeongbokgung, el principal de Seúl.