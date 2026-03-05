BTS regresa con Arirang

Después casi 4 años de pausa como grupo, BTS finalmente está de vuelta. La banda surcoreana sorprendió a su fandom al revelar el tracklist completo de Arirang, su nuevo álbum de estudio, que incluirá 14 canciones inéditas y que llegará a las plataformas digitales el 19 de marzo de 2026.

El proyecto también abre una nueva etapa creativa para la agrupación de k-pop, que en los últimos años desarrolló carreras solistas antes de reencontrarse en el estudio.

Canciones que integran el disco

El listado oficial del álbum fue compartido a través de las plataformas del grupo y revela 14 temas completamente inéditos, en su mayoría con títulos en inglés.

En Apple Music aparece además una pista adicional titulada “Armyrang”, un audio especial en el que los integrantes de la banda hablan sobre el nuevo lanzamiento. Hasta ahora ninguna de las canciones se ha estrenado como sencillo, por lo que todo el material será completamente nuevo para los fans. Arirang también destaca por la participación de productores reconocidos de la industria musical internacional. Entre ellos figuran nombres como Diplo, El Guincho, Mike Will Made-It, Kevin Parker (Tame Impala) y Ryan Tedder, quienes colaboraron en la creación de distintos temas del disco.

El significado cultural

“Arirang” es una de las canciones folclóricas más importantes de Corea, considerada incluso como el himno no oficial del país. La pieza tradicional habla de anhelo, resistencia y esperanza, temas profundamente ligados a la identidad cultural coreana. De hecho, fue reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La palabra puede interpretarse como “mi amado” o “mi querido”, y su narrativa gira en torno a cruzar un paso difícil mientras se mantiene el recuerdo de quienes se quedan atrás. El lanzamiento del álbum forma parte de un calendario que marca oficialmente el regreso del grupo.

La banda se presentará tres noches en el estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, con conciertos programados para los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026.