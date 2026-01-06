BTS regresará con nuevo álbum

Las actividades de BTS como grupo habían permanecido en pausa mientras sus integrantes cumplían, de manera escalonada, con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Los siete integrantes escribieron cartas personales para dar la bienvenida al Año Nuevo a los fans que mantuvieron su membresía en Weverse durante los últimos tres años.

Junto a mensajes de agradecimiento, los miembros dejaron escrita una fecha clave: “2026.03.20”, una pista clara sobre el esperado regreso de la banda. “Esperamos hacer un regreso seguro este año y que el álbum tenga un buen desempeño. Hagamos de BTS un gran éxito”, señalaron.

El regreso de BTS pone punto final a un hiatus grupal que se extendió por casi cuatro años. En ese periodo, los miembros se enfocaron en proyectos individuales mientras cumplían con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

El disco próximo será el primero que lanza la agrupación en más de tres años, desde la publicación en 2022 del álbum recopilatorio Proof.