Bu y la felicitación a Alfonso Cuarón

Alfonso Cuarón su pareja, Annalisa Bugliani, llamaron Bu a su hija por el personaje de la película animada Monsters Inc., pero cambiaron la manera de escribirlo para que la gente no lo tomara a broma.

“Si la ponemos como era originalmente, se leería Bo-O y no queremos eso”, explicó en su momento el director de Y tu mamá también y Roma.

Ahora esa pequeña niña, a través de sus redes sociales, acaba de dedicar un mensaje al cineasta por sus 64 años de vida. “Feliz cumpleaños, papito. ‘Best dad in the world’, gracias por ser mi fan”, escribió la también cantante, acompañándolo de fotos de ella de bebé y adulta.

El mensaje ya generó reacciones en famosos como el cinefotógrafo Emmanuel “Chivo” Lubezki, pareja creativa de Cuarón y la actriz Yalitza Aparicio, nominada al Óscar, quien colocaron emojis de corazón.

Recuerdos

Las imágenes colgadas por Bu la muestran con su padre en diversas actitudes como haciendo un corazón con las manos y, en otras, se ven imágenes del realizador en distintas etapas de su vida como cuando ganó el Oscar o al lado de la veracruzana Salma Hayek.

Reconocido

En su vitrina personal, Cuarón ostenta varios premios destacando las estatuillas de la Academia de EU por Dirección (Roma y Gravedad); Edición (Gravedad) y Fotografía (Roma).