Buen recibimiento para La Granja VIP

La Granja VIP, el nuevo reality show que llega al mundo del espectáculo en México, inició su primera temporada el domingo 12 de octubre.

Esta apuesta de TV Azteca se transmitirá de lunes a viernes, por la señal de Azteca Uno, en punto de las 21:00 horas —hora central de México— y finalizará a las 22:30; los domingos el programa empezará en punto de las 20:00 horas. Asimismo, las cámaras 24/7 estará disponibles a través de la plataforma Disney Plus.

Algunos de los participantes que protagonizarán esta nueva producción son Lolita Cortés, Fabiola Campomanes, Eleazar Gómez, Alfredo Adame, Kim Shantal, Sergio Mayer Mori, entre otros.

Pruebas

Los participantes se enfrentarán diariamente a pruebas, mediante las cuales no solo conseguirán beneficios como ser “el capataz” de la semana o la salvación, sino que además, lucharán por el alimento, pues, la producción ha sido muy clara en que todo dependerá de ellos, en cuestión de supervivencia.

Desata comparaciones

El arranque de este programa ya ha dejado una ola de “memes” en redes sociales, donde usuarios están comparando el nuevo reality con la última temporada de La casa de los famosos México.

Los internautas han comentado sobre las diferencias que hay en la elección de participantes, la conducción del programa y el manejo de la producción, creando un nuevo fenómeno viral en plataformas sociodigitales.

Los usuarios comenzaron aplaudiendo el primer programa de La Granja VIP, comentando que “superó” en todos los sentidos a su competencia. La conducción de Adal Ramones también dio de qué hablar, pues según los usuarios, “tiró muchas indirectas” al reality show de Televisa.

Los internautas expresaron su emoción por esta nueva producción, pues quedaron decepcionados tras el cierre de la última temporada de La casa de los famosos. En redes, también se comentó la “buena” elección de integrantes para La Granja VIP. Entre usuarios fue popular comentar los aciertos que lleva hasta ahora la nueva producción.

Algunos internautas hicieron burla de la dinámica de cuartos, y otros quisieron señalar cómo ambas producciones han contado con personajes polémicos y “cancelables” por haber estado involucrados en escándalos de violencia física contra sus parejas.