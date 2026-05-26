Buscan apoyar a artesanas del estado

Por primera vez en el certamen Miss Universe México, el estado de Chiapas estará representado por una mujer cien por ciento chiapaneca. El próximo sábado se llevará a cabo la gala de presentación de Catherine López, quien tratará de poner en lo más alto el nombre de la entidad.

En rueda de prensa, invitó al público en general a ser parte de esta actividad que tendrá lugar en el Exconvento de Santo Domingo, en Chiapa de Corzo, el 30 de mayo a partir de las 18:00 horas

En entrevista aseguró que este evento será su presentación oficial, luego de que esta semana reciba la banda y la acreditación como representante del estado, en la Ciudad de México.

Adelantó que la intención es dar un vistazo de lo que hay en la entidad, sobre todo en la parte artesanal. “Voy de la mano con un proyecto social que estoy manejando que se llama ‘Manos que tejen historias’. Es un proyecto para empoderar a las mujeres artesanas de nuestro estado y darle esa visibilidad, y sobre todo hacer conciencia de nosotros como sociedad y hacer un pago justo por el trabajo que ellas ejercen”, indicó.

El evento será totalmente gratuito, informó, pero tendrá que hacerse un registro previo “para que todos estén cómodos y puedan disfrutar del programa que hemos preparado”.

Una plataforma diferente

Miss Universe México, refirió, es una plataforma diferente a lo que se conocía anteriormente. “Yo soy parte de la tercera generación. De hecho, para mí es un orgullo representar a Chiapas, ya que en las dos ediciones anteriores, las representantes de Chiapas eran de la Ciudad de México y yo soy del estado, por eso me llena de orgullo”, externó.

La modelo tendrá una semana muy intensa: el 27 de mayo será su gala de coronación en la Ciudad de México, y el sábado, la gala como representante del estado. Posteriormente le darán las fechas para la etapa final del concurso.

Por último, dijo que es una gran responsabilidad ser la abanderada de la entidad, por lo que pondrá todo su esfuerzo para ganar este certamen.