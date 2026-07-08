Buscan crear una agenda permanente

El portón de atrás es “un espació cultural Inter_mitente” en Tuxtla Gutiérrez, que busca ofrecer diversas actividades culturales a la comunidad, con la finalidad de compartir conocimientos.

Ante esto, la dramaturga Merly Macías y la maestra Rita Cifuentes dieron a conocer la convocatoria para conformar una agenda cultural de manera permanente en este lugar ubicado en el Callejón Juárez de la colonia Penipak, al sur de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Refuerzan la oferta

Destacaron que si bien ya se han llevado a cabo actividades como la presentación de la obra Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare, y talleres artísticos, ahora abren el lugar para los interesados en presentar sus proyectos. Precisaron que actualmente tienen una agenda libre, por lo que ponen a disposición el jardín y la sala de ensayos, que se encuentra totalmente equipada.

Explicaron que están en busca de propuestas que puedan desarrollarse bajo las siguientes líneas: Actividades en el Jardín (formatos acústicos, danza, teatro, mercaditos, poesía); Actividades Académicas y Divulgación (charlas, conversatorios, presentaciones de libros); Talleres, Clases y Experiencias Formativas (cursos breves, laboratorios de creación) y Residencias y Ensayos (para montajes y exploración de colectivos o creadores).

¿Cómo postularse?

Para poder utilizar los espacios, los interesados tienen que enviar un único documento en PDF o llenar el formulario en línea con los detalles del proyecto (datos, semblanza, descripción, requerimientos técnicos y propuesta de fechas). En ese sentido, indicaron que para dudas o comentarios pueden solicitar informes comunicándose al 9611786707.

Finalmente, la maestra Rita Cifuentes aseguró que su interés de abrir este espacio cultural es que existan actividades cercanas a la comunidad, con las que se pueda apreciar, capacitar y ser, en su caso, transmisores de conocimientos.