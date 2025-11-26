Buscan profesionalizar a ilustradores

“De acuerdo con información del Inegi, los hábitos de lectura en México van en aumento, lo cual nos llega por sorpresa, pero al mismo tiempo nos hace pensar que algo estamos haciendo bien”, expresó José Mariano Leyva, director de la Biblioteca Vasconcelos, durante la presentación, junto con la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Aztlán (Filiaz) y Alboroto Ediciones, de Ilustracción 2025, un nuevo programa internacional dedicado a la profesionalización del sector de la ilustración contemporánea, que se llevará a cabo del 5 al 7 de diciembre.

“La ilustración es una forma de pensamiento visual que permite imaginar, crear y acompañar nuevas maneras de ver el mundo. Con Ilustracción, la Filiaz busca ser un puente entre artistas, jóvenes lectores y editores que comparten la convicción de que el arte también se lee”, agregó Mariana Estévez, directora de la feria, quien estuvo acompañada de Mónica Bergna, directora de Alboroto, y de la ilustradora Mariana Alcántara. En su primera edición, Ilustracción 2025 incluye una exposición central, conversatorios, mesas redondas y talleres impartidos por reconocidos artistas nacionales e internacionales.

Entre los invitados se encuentran Elena Pasoli (directora general de la Feria Internacional del Libro Infantil de Bolonia), Iván Canu y Giacomo Benelli (Mimaster Illustrazione, Italia), Joan Negrescolor (Cataluña), Paula Fernández (Argentina), Alejandro Magallanes, Jorge Alderete, Luisa F. Arellano, Valeria Gallo, Regina Olivares, Lulu Kirschenbaum y Manuel Rud, entre otros.

Ilustracción continuará en marzo de 2026 dentro del marco de Filiaz, que se celebrará del 13 al 22 de marzo en Aztlán Feria de Chapultepec. Esta segunda edición reunirá a artistas de la Comunidad Europea y de México, quienes impartirán talleres y conferencias en torno al tema “Lecturas que nos dibujan: crear, leer, acompañar”.