Buscan proteger a actores de doblaje

A casi un año de la polémica generada porque el Instituto Nacional Electoral clonó sin permiso la voz del fallecido actor Pepe Lavat para unos agradecimientos, se ha presentado una iniciativa que busca proteger a los trabajadores del doblaje.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México y Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura, anunciaron el documento, que ahora deberá pasar al Congreso de la Unión para sus consideración y aprobación.

Esta iniciativa impactará en las leyes federales del Trabajo y del Derecho de Autor. La iniciativa reconoce a la voz como herramienta artística, única e irrepetible, por lo que su uso debe tener autorización expresa e informada del actor o actriz dueña de ella.

Penalización

Agrega sanciones para el uso no autorizado de una voz y hace hincapié en una contratación justa para los ejecutantes, acotando el uso de su voz y transparencia en condiciones y retribuciones. “Muchos intérpretes de doblaje se acercaron por la preocupación del uso sin consentimiento de su voz”, recordó Curiel de Icaza.

Desde entonces hubo reuniones con los distintos sectores del gremio, apuntó, que terminaron en esta iniciativa. En julio pasado una manifestación de trabajadores del doblaje en contra del uso de la IA en su trabajo, brincó como tema a la Mañanera.

El problema estalló porque el INE echó mano de la IA para reproducir la voz del fallecido Pepe Lavat en su tono de narrador de la serie Dragon Ball, para agradecer a votantes de las elecciones judiciales.

Su viuda reveló que cuando se comunicó con el Instituto, este solamente le dijo que demandara, lo que encendió el debate.