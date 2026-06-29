Buscan que premios se queden en Chiapas

La directora del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), Angélica Altuzar Constantino, enfatizó que el cambio de la categoría “internacional” a la “nacional” de los premios literarios que otorga la dependencia a su cargo no representan un retroceso.

Destacó que a través de esta medida se busca una mayor participación de poetas locales y nacionales, ya que en algunas emisiones los premio han quedado en manos de escritores extranjeros; por ello atienden el llamado para que los escritores del país participen y ganen los certámenes.

Mantienen su nivel

“Por ahí se manejó que este cambio era bajarlos de categoría, pero en realidad es un cambio con la finalidad de que haya una mayor participación a nivel nacional y que los recursos que se invierten desde la federación y del estado se queden en México”, indicó Altuzar para Cuarto Poder.

Refirió que hay mucho talento en el estado de Chiapas y en otros estados de la República Mexicana, por ello la idea es que estos concursos impacten, favorezcan e impulsen el trabajo literario de escritoras y escritores nacionales.

Aunque no se cuenta con un registro de cuantos chiapanecos participan, se sabe que en muchas emisiones han sido seleccionados autores de talla internacional. “Lo cual está muy bien; sin embargo, buscamos estimular el talento nacional”, recalcó.

México, agregó, es uno de los países a nivel América Latina que tiene el mayor número de premios literarios, pero estos son insuficientes ante el número de escritores que están luchando por un reconocimiento para proyectarse a través de su obra. “Un premio para un escritor en su país es el mejor espaldarazo para que diversas editoriales de renombre volteen a ver su trabajo y se comprometan a editarlo”, dijo la directora general.

En ese sentido, subrayó que no hay cambios sustanciales en las bases de las convocatorias de los premios literarios que anualmente otorga la institución gubernamental.