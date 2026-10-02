Buscan reconocer legado de García Lorca

La Comisión de Cultura del Congreso de España ha aprobado una Proposición no de Ley (PNL) de Sumar para reconocer, proteger y difundir el legado cultural y democrático de Federico García Lorca con motivo del 90 aniversario de su asesinato.

La iniciativa ha salido adelante con 20 votos a favor, 3 en contra y 13 abstenciones, después de un debate en el que el “popular” Jaime de los Santos ha cuestionado a la izquierda si “cancelarían” al poeta por su “amor denodado a la tauromaquia” o por su amistad con José Antonio Primo de Rivera.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa, defendida por el diputado de Sumar Nahuel González, plantea impulsar un programa de reconocimiento y difusión del legado de Lorca, promover actividades culturales y educativas dirigidas especialmente a los jóvenes, reforzar la conservación y digitalización de sus fondos y estudiar la posibilidad de reconocer las manifestaciones culturales vivas vinculadas a su obra como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.

González ha reivindicado durante su intervención la figura de Lorca como poeta, dramaturgo y también como hombre homosexual, al tiempo que ha destacado la pervivencia de sus versos en el flamenco y en otras expresiones artísticas. “Dijimos que eras un genio, que eras universal, que eras uno de los mayores poetas que había dado nuestra tierra. Pero tuvimos mucho más pudor para hablar del hombre que del poeta. Para hablar de tus amores, de tus deseos, de tus miedos”, ha señalado.

En este punto, ha citado a Camarón y “La leyenda del tiempo”, así como a Javier Calvo y Javier Ambrossi, responsables de La bola negra, como ejemplos de la vigencia y proyección de su legado.

“Durante demasiado tiempo te quisimos a medias”, ha afirmado el diputado de Sumar, que ha defendido que Lorca “no pertenece al grupo Sumar, no pertenece a la izquierda, no pertenece a ningún partido”, sino que “pertenece a la cultura y al mundo”.