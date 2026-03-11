Buscan reconquistar el duranguense

El grupo AK7 menciona que en los tiempos difíciles es donde deben florecer los mensajes positivos, y sus canciones del pasito duranguense están hechas para llenar de felicidad a las personas.

En entrevista, el concepto que se formó con exintegrantes de K-Paz de la Sierra puntualizó que aún hay muchos bailes por presentar y ese es otro de los objetivos, el reconquistar al público de todo México.

José Pérez y Armando Rodríguez comentaron que el apoyo del público está ahí y la respuesta a su regreso ha sido positiva. Por lo pronto, AK7 entró a las plataformas de música con su versión en pasito duranguense de “Ojos marrones”. “Seguimos apostando por este tipo de temas por su mensaje positivo, porque son ‘limpias’, con temas de amor y desamor, ofrecemos esta línea musical por respeto al público”, puntualizó.

Al preguntarle a Rodríguez si aún persisten los egos entre los grupos del género duranguense, el cantante aseguró no estaN pelados con nadie.