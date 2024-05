En el marco de la 15ª Bienal Femsa, la artista oaxaqueña Ana Hernández (Oaxaca, 1991) presentó la instalación Vendrá la memoria en la Galería Jesús Gallardo, con la que plantea el significado y la recuperación de las lenguas indígenas; así como una reflexión sobre lo que implica la pérdida de la lengua y de las tradiciones de los pueblos como parte de los procesos históricos.

La creadora, que formó parte de los artistas comisionados de la bienal, explicó en entrevista que las claves de su producción artística se centran en la exploración de temas como la lengua, la migración, la geografía, el textil, la raíz y lo originario.

“Creo que es importante valorar y reconocer el trabajo de la gente que está atrás, trabajando en el campo, porque ellos son quienes cuidan la palabra, que es una raíz y una forma de nosotros mismos, porque no podríamos concebir ni entender el mundo si no tuviéramos nuestra palabra”, destacó.

“Por eso, en este pequeño manifiesto me hago estas preguntas, por ejemplo, al pensar en qué pasará con nosotros si no tenemos nuestra lengua y en quién nos quitó la lengua; aunque, en realidad, yo pienso que la lengua no está muerta, sino dormida. Además, creo que el arte me permite decir si la lengua puede sobrevivir en otras memorias históricas, que pueden hacer un llamado y atraer la atención de otro público”, agregó.

La artista dice que la inspiración de este trabajo parte de una experiencia personal. “Yo no hablo zapoteco —porque a su madre le fue prohibido que la hablara, como una forma de negación del pasado—, pero ahora me toca aprenderlo para que sea una forma de reconocerme y de mi resistencia (ante la pérdida de las lenguas). Creo que eso es lo más bonito, porque soy consciente de quién soy y me vuelvo a preguntar quién nos quitó la lengua y qué será de nosotros sin una lengua”, planteó.

Hernández es egresada de la escuela de Bellas Artes de Oaxaca y de las Clínicas de Especialización en Arte Contemporáneo. Además, recibió parte de su formación en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), de la mano de Francisco Toledo.