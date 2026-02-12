Buscan tripulantes para One Piece

Antes del estreno en la pantalla chica de la nueva temporada de One Piece, Iñaki Godoy, el mexicano que la protagoniza, estará en el país para encontrar nuevos “tripulantes” para su aventura. El actor estará el próximo 23 de febrero en la Ciudad de México para un evento especial de promoción, al que un puñado de fans podrán asistir.

En la convocatoria de Netflix y que concluye el domingo, se pide a los fans que suban un video a su Instagram o Tiktok usando el hashtag #EntrenamientoOnePieceMexico. “Que muestre tu mejor ‘cosplay’, ‘fan art’, colección de ‘merchandising’ o cualquier cosa que pruebe que deberías ser parte de la tripulación. Se seleccionará a unos pocos para unirse al ‘bootcamp’ el 23 de febrero. La fecha límite para participar es el 15 de febrero”, se indica.

En One Piece: rumbo a la gran ruta, que llegará a Netflix el 10 de marzo, se verá el viaje de los protagonistas en busca del tesoro más grande del mundo, encontrando en el camino islas extrañas y nuevos enemigos.