Busto lleva a Venecia el deseo

Para Humberto Busto, miembro de la comunidad LGBT+, las narrativas del cine alusivas a ella han dejado de lado a personajes de la mediana edad y cuerpos más naturales, por lo que el próximo Festival Internacional de Cine de Venecia será clave para la película que presentará como productor y protagonista.

El actor, quien debutó en cine hace 26 años con Amores perros y recientemente apareció en la serie No tengo miedo, llegará con Tijuana, todavía, filme que sigue a un hombre cerca de los 50 años que pasa su vida en un autolavado y, mediante una app de encuentros sexuales, conoce a un ruso queer (Petr Filimonov) que vive en un albergue de la ciudad fronteriza.

Programación

La cinta se proyectará el sábado y buscará alzarse con el Queer Lion Award, premio colateral que reconoce películas LGBT+, el cual fue ganado el año pasado por la producción nacional En el camino, de David Pablos. “La narrativa LGBT+, en el mercado, se ha construido de cierta manera. La mayor parte de proyectos que se venden desde la perspectiva industrial son historias de amor de jóvenes, veinteañeros, con cuerpos increíbles, delgados, porque se consumen al volverse muy eróticas”, explica el actor de 48 años.

“Y siento que dentro del colectivo LGBT+ sí existe esta idea de que envejecer tiene un peso porque, como todo, está vinculado a la sexualidad como seres humanos. Entonces ese intermedio que no se ha tocado y donde estamos varios se vuelve interesante para hablar. Hay temas importantes, como que el personaje debe ponerse una ‘máscara’ para adaptarse en un ambiente heterosexual”, agrega.

Lenguaje propio

La ópera prima de Gabriel Gutiérrez Morales fue desarrollada y producida en el seno de Biennale College Cinema, un laboratorio de formación avanzada creado por el certamen en 2012 y que apoya a cineastas de todo el mundo para la producción de largos de bajo presupuesto.

Y desde las asesorías de guión, Busto y el director se dieron cuenta de la importancia de generar contenidos como éste, pues había asesores heterosexuales que no entendían los códigos queer que se manejaban. “Por ejemplo, en una sesión estuvimos casi una hora explicando cómo era Grindr (‘app’ de citas LGBT+) y cómo se ocupaba, de cómo de repente puedes ir a la casa de alguien que desconoces, entonces lo que ellos veían como huecos dramáticos nosotros teníamos que aferrarnos y explicar para justificarlo. Ya cuando vieron la película estuvieron fascinados y eso fue muy bonito”, apunta Busto.

Lo más complicado fue encontrar al actor ruso, pues desde un principio se pensó en que fuera un histrión queer y que hubiera atravesado por una situación de exilio. Todo eso lo encontraron en Petr, quien huyó de Rusia después de que el gobierno supiera que era gay y quisiera enviarlo a pelear en Ucrania.

Tijuana, todavía formaría parte de una pequeña filmografía mexicana que aborda distintas edades en ambientes masculinos, como En el camino, que sucede en el mundo trailero y con un personaje que es padre de familia, así como Jaripeo, documental que estrenó en Sundance pasado y llegará a competencia de la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

“Creo es una cuestión generacional, tenemos más o menos la misma edad David (Pablos) y yo somos los que estamos hablando de cierto tipo de cine, pero los chavos nuevos vienen con otras temáticas, hay una cantidad de cortos interesantes”, apunta.

En su carrera, asegura, no ha tenido problemas por formar parte de la comunidad en el rubro de personajes. Ha sido un funcionario importante en la serie El Chapo o un político en la de Tengo que morir todas las noches; en No tengo miedo es el líder de un grupo que secuestra a un niño.