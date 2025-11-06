BZRP y Daddy Yankee anuncian dueto

Ha pasado casi un año desde la última vez que una “BZRP Music Session” puso al público a cantar. Sin embargo, para aquellos que pedían más música del argentino, la espera está a punto de terminar.

El también productor anunció su regreso a los estudios y ahora está a punto de estrenar un nuevo tema junto al mismísimo “rey del reguetón”, Daddy Yankee.

La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales de “Biza”, donde compartió una fotografía en la que aparece junto al intérprete de “Gasolina” y que desató la euforia entre los seguidores. “Qué increíble”. “Eso será leyenda”. “Te amo Biza, qué increíble”. “Volviste con todo”. “Los Big Boss”. “Justo lo que necesitábamos”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Esta colaboración coincide con el fin del retiro musical de Yankee, quien volvió después de una pausa de poco más de un año, pero ahora con un mensaje de fe. En la última entrega de los premios Billboard, estrenó el sencillo “Sonríele”.