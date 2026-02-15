Caballo, figura central del Año Nuevo Chino

Espectáculos provenientes de Pekín, como “Alegría desbordante”, de música folclórica xiyangyang, y “Estampida de 10 mil corceles”, de canto de garganta o khoomei, así como una conferencia de arte sonoro chino y una exhibición de instrumentos tradicionales, como la flauta de bambú, encabezan la programación de la quinta edición del Festival Cultural de Año Nuevo Chino Caballo de Fuego, que comienza en el Centro Nacional de las Artes (Cenart).

El director del Centro Cultural de China en México, Li Lin, indicó que este encuentro se ha convertido en un suceso “ampliamente reconocido por el público mexicano” que permite acercarse a China y a su cultura. “Este año celebramos el año del caballo; según el calendario lunar chino, es un símbolo de dinamismo, fortaleza y buenos augurios. Ese espíritu de avance y renovación estará presente en cada detalle de esta edición del festival”, agregó Lin.

Un panorama amplio

Compartió que este año, el encuentro ofrecerá una programación más diversa y viva, “con la que buscamos compartir el auténtico ambiente del Año Nuevo Chino, la riqueza de la estética oriental y la vitalidad de las tradiciones culturales de nuestro país, e invitar al público mexicano a celebrar con nosotros”.

Yang Chuanying, consejero encargado de asuntos culturales de la embajada de la República Popular de China en México, relató que el caballo tiene un significado especial en su cultura y que está integrado a la historia de ese país.

Por ejemplo, mencionó la imagen del corcel en el ejército de terracota del mausoleo del emperador Qin Shi Huang, así como la poesía china antigua, en la que el caballo representa el éxito, la perseverancia y los sueños. “Lo más importante es que los chinos combinaron el caballo con el dragón, formando la expresión ‘espíritu de caballo dragón’”, comentó el consejero cultural.

La directora y productora del Festival Cultural del Año Nuevo Chino, Yaride Rizk, señaló que este es organizado por el Cenart, la compañía de artistas marciales y escénicos Transatlántico, la embajada de la República Popular China, el Centro Cultural de China, la Confederación China en México y patrocinado por dos marcas comerciales, una de electrodomésticos y otra de comida de esa nación asiática. “El festival es un referente en el país en cuanto al diálogo e intercambio cultural entre México y China. Ha generado un puente social importante y necesario entre las comunidades mexicana y china que vive en México”, expresó Rizk.