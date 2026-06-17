Cabellitos sanos desde el inicio

El nacimiento de un bebé trae consigo muchas dudas, y una de ellas está relacionada con el cuidado de su cabello. Algunos nacen con abundante melena, otros con apenas unos cuantos cabellitos y algunos incluso pierden gran parte del cabello durante sus primeros meses de vida. Todas estas situaciones son normales y forman parte del desarrollo natural.

El cabello y el cuero cabelludo de los bebés son mucho más sensibles que los de un adulto, por lo que requieren una rutina de cuidado sencilla, delicada y adaptada a su edad. Más allá de cuestiones estéticas, mantener una adecuada higiene ayuda a prevenir irritaciones, exceso de grasa y algunas afecciones comunes durante la infancia.

¿Es normal que el bebé pierda cabello?

Durante los primeros meses de vida es frecuente que los bebés pierdan parte o casi todo el cabello con el que nacieron. Esto sucede debido a cambios hormonales que ocurren después del nacimiento y no representa ningún problema de salud. Posteriormente, el cabello volverá a crecer, aunque puede hacerlo con un color, grosor o textura diferente.

Algunos bebés pierden cabello principalmente en la parte posterior de la cabeza debido al roce constante con la cama o la cuna. Con el tiempo, esta zona suele recuperarse de forma natural.

¿Cada cuánto debe lavarse el cabello?

No existe una regla única para todos los bebés, ya que depende de la edad, el clima y las características de su cuero cabelludo. Generalmente:

Los recién nacidos no necesitan lavados diarios.

Entre dos y tres veces por semana suele ser suficiente.

Si el bebé suda mucho o vive en climas cálidos, puede requerir una limpieza más frecuente.

El lavado debe ser suave y sin frotar con fuerza.

Es importante recordar que un exceso de lavado puede eliminar los aceites naturales que protegen el cuero cabelludo.

Elegir el champú

Los productos diseñados para adultos pueden contener ingredientes demasiado fuertes para la piel sensible del bebé y provocar irritación o resequedad. Se recomienda buscar aquellos que sean:

Libres de alcohol.

Sin perfumes fuertes.

Hipoalergénicos.

Con pH neutro.

Dermatológicamente probados.

Suaves para los ojos.

Cómo lavar correctamente el cabello

El baño debe convertirse en un momento agradable y tranquilo. No es necesario utilizar secadora, ya que el aire caliente puede resecar el cuero cabelludo. Algunas recomendaciones son:

Mojar el cabello con agua tibia.

Aplicar una pequeña cantidad de champú.

Masajear suavemente con las yemas de los dedos.

Evitar rascar o frotar con las uñas.

Enjuagar perfectamente para eliminar residuos.

Secar con una toalla suave mediante pequeños toques.

La costra láctea: una afección muy común

Muchos bebés desarrollan una condición conocida como costra láctea, que consiste en la aparición de escamas amarillentas o blanquecinas en el cuero cabelludo. En la mayoría de los casos desaparece por sí sola con el paso del tiempo. Aunque su aspecto puede preocupar a los padres, generalmente no causa dolor ni picazón. Para su cuidado se recomienda:

Lavar el cabello regularmente con productos suaves.

Cepillar delicadamente las escamas con un cepillo de cerdas blandas.

No arrancar las costras con las uñas.

Consultar al pediatra si las lesiones aumentan o se extienden.

¿Es necesario usar aceite en el cabello?

Muchas familias tienen la costumbre de aplicar aceites naturales o productos caseros en el cuero cabelludo del bebé. Sin embargo, los especialistas recomiendan actuar con precaución, ya que algunos aceites pueden: obstruir los poros, favorecer irritaciones, incrementar la costra láctea y provocar reacciones alérgicas. Antes de utilizar cualquier producto adicional es importante consultar con un profesional de salud.

¿Cortar el cabello hace que crezca más fuerte?

Existe la creencia popular de que rapar o cortar el cabello hará que crezca más abundante o grueso. Sin embargo, esto es un mito. El grosor, la textura y la cantidad de cabello dependen principalmente de factores genéticos y hormonales. Cortarlo puede modificar temporalmente su apariencia, pero no cambia la forma en la que crecerá.

¿Cuándo preocuparse?

Aunque la mayoría de los cambios en el cabello del bebé son normales, existen situaciones en las que es recomendable consultar al pediatra:

Caída excesiva acompañada de otros síntomas.

Áreas sin cabello que aumentan de tamaño.

Enrojecimiento intenso del cuero cabelludo.

Presencia de heridas o secreciones.

Picazón persistente.

Aparición de lesiones extrañas o inflamación.

La alimentación también influye

A medida que el bebé crece, una alimentación equilibrada contribuye al desarrollo saludable del cabello. Nutrientes como:

Hierro.

Zinc.

Proteínas.

Vitaminas del complejo B.

Vitamina D.

Estos participan en el crecimiento y fortalecimiento capilar. Por ello, seguir las recomendaciones del pediatra sobre lactancia y alimentación complementaria es fundamental para favorecer un desarrollo integral. Cada bebé tiene su propio ritmo de crecimiento. Algunos tendrán abundante cabello desde muy pequeños y otros tardarán más tiempo en desarrollarlo. Compararlo con otros niños solo genera preocupaciones innecesarias.

El mejor cuidado consiste en mantener una higiene adecuada, utilizar productos suaves y observar cualquier cambio importante en el cuero cabelludo. Con paciencia, cariño y atención, el cabello del bebé crecerá de forma natural y saludable.