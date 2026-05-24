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Cacería en Venecia, historia de suspenso

Mayo 24 del 2026
Cacería en Venecia, historia de suspenso

Venecia es el lugar que elige para su exilio Hércules Poirot, detective de profesión que luego de la Segunda Guerra Mundial se aparta de toda actividad profesional.

Gracias a la invitación de su amiga, la escritora Ariadne Oliver, Poirot se ve obligado a retomar su carrera, y es que aunque Olivier no le propone trabajo, sí lo invita a una sesión espiritista en la víspera de Halloween. Bajo esa circunstancia se desarrolla Cacería en Venecia.

Este thriller con toque sobrenatural dirigido por Kenneth Branagh recuerda a las historias que escribió Agatha Christie y es que está basado precisamente en una de estas: Halloween party.

Es en el palazzo embrujado de la cantante Rowena Drake donde se lleva a cabo la sesión, la cual es dirigida por una misteriosa médium. Y es en este ambiente en el que también tiene lugar el asesinato de uno de los invitados.

Con este cuadro, Poirot se ve casi obligado a dar con el asesino en un ambiente lleno, además de sombras, de secretos y de sospechosos. Nuestro detective tendrá que descubrir si el culpable es humano o un espíritu. El elenco está formado por: Kenneth Branagh, Tina Fey, Michelle Yeoh y Kelly Reilly.

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