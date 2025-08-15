Cadereyta sería Zona de Monumentos

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo para iniciar el procedimiento que declara 78-55-18.17 hectáreas de la ciudad de Cadereyta de Montes, ubicada en el municipio del mismo nombre, en Querétaro, como Zona de Monumentos Históricos.

La medida, según se asienta, busca proteger 189 edificaciones y elementos urbanos con valor histórico construidos entre los siglos XVIII y XIX, “que conservan las características de la región y que, en conjunto, otorgan especial relevancia para la imagen urbana y su entorno inmediato”.

El documento, emitido por el director del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera, está basado en la Constitución Política, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que prioriza la preservación del patrimonio cultural.

Además, se alinea a la Convención de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para la Protección del Patrimonio Mundial, de 1972.

Sitios históricos

Fundada en 1640 como un enclave estratégico durante la época colonial, Cadereyta de Montes fungió como punto clave para la pacificación de la Sierra Gorda y la evangelización indígena, de acuerdo con la publicación en el DOF. La zona protegida está definida por una poligonal de un trazado irregular de 111 vértices que abarca la ciudad de Cadereyta de Montes e incluye 44 manzanas con edificios históricos.

A fin de preservar y conservar esa zona histórica, el INAH prohíbe como medida precautoria cualquier modificación sin autorización, incluyendo la colocación de anuncios, postes, transformadores, cables, templetes o puestos, y construcciones nuevas —permanentes o temporales— o alteraciones a inmuebles históricos.

El acuerdo establece un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de esta tercera publicación en el DOF, para que particulares e instituciones presenten observaciones ante el INAH. Las opiniones deberán enviarse a la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, en la Ciudad de México, o al Centro INAH Querétaro, sea por escrito o correo electrónico.

Una vez concluido el proceso de consulta, la dependencia evaluará los argumentos recibidos y emitirá la declaratoria formal, que otorgará protección legal permanente a ese patrimonio de Cadereyta.