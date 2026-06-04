Caeli salió de reality y del clóset

A solo diez días de la gran final de La casa de los famosos de Telemundo, la influencer Caeli fue eliminada de la competencia y pudo reencontrarse con su novio Kenzo Nudo.

Pero la salida de la creadora de contenido ocurrió luego de que su vida personal se volviera tema de conversación dentro del programa, después de que se revelara que es bisexual.

Kenzo, su novio, se enteró de la orientación sexual de Caeli por un mensaje que llegó desde el exterior de la casa y admitió que la noticia lo sorprendió. “Sí me sorprendí un poquito, porque me hubiera gustado que viniera de ella”, confesó.

Sin cambios

Sin embargo, dejó claro que la situación no cambió sus sentimientos. “A mí no me importa ni me molesta que sea bisexual. Confío en ella. Sé que si ama a una persona va a ser leal”, aseguró.

El modelo explicó que entiende la presión que implica hablar de temas personales dentro de un reality donde las cámaras siguen cada movimiento de los participantes. Tras la eliminación de Caeli, Kenzo le dedicó un mensaje en redes en el que afirmó sentirse orgulloso de ella y aseguró que su historia apenas comienza. “No hay palabras para expresar lo orgulloso que estoy de ti. Nuestra experiencia en la casa puede haber terminado, pero nuestro cuento aún tiene mucho más que contar. Te amo”, escribió.

En tanto, Caeli se mostró satisfecha con su desempeño en el programa. “Casi cuatro meses de encierro, pero fue un sueño por completo”, expresó al abandonar la casa.