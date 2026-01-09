Café Tacvba pide retirar su música

Café Tacvba decidió llevar su inconformidad más allá de la crítica pública. La banda mexicana solicitó formalmente que su música sea retirada de Spotify, al considerar que la política y las acciones de la plataforma no comulgan con sus principios y mensaje.

La decisión fue dada a conocer por Rubén Albarrán, vocalista de la agrupación, a través de un video que publicó en redes sociales. “Hola amigos, soy Rubén Albarrán. Para informarles que en días pasados he entregado cartas, por parte de Café Tacvba, a Warner Music y Universal Music solicitándoles que se baje nuestro catálogo de música de Spotify”, dijo.

En su mensaje, el intérprete de “Las flores” enumeró una las razones que van desde inversiones vinculadas a armamento, hasta el sistema de regalías que considera injusto para los músicos. “Las razones ya las conocen: las inversiones en armamento, la publicidad de ICE, nuestras regalías de miseria y el uso de la inteligencia artificial en detrimento de los músicos y de todas las personas, porque consideramos que la música debe tener significado”, señaló.

Asimismo, cuestionó el llamado royalty pool, un modelo que agrupa los ingresos de todos los usuarios y los distribuye entre los artistas más reproducidos, dejando a muchos creadores con ingresos mínimos.

Pero, para los “tacvbos”, el problema va mucho más allá de un desacuerdo económico, y es que, Albarrán dejó claro que lo que más les pesa son las implicaciones éticas que puede tener el dinero generado por su obra. “No queremos que nuestras regalías sean utilizadas para patrocinar guerras ni acciones por demás reprobables”, finalizó.

Respaldan la decisión

El video, que ya supera las 8 mil reacciones en Instagram, fue acompañado por imágenes del músico a las afueras de las disqueras y mostrando los textos con los que hacen esta petición formal. Las palabras del artista dividieron la conversación entre los fans y usuarios, pues mientras algunos se sumaron a su llamado de boicot, otros lo tacharon de ridículo. “Me gusta Café Tacvba, pero este señor ya cada vez se vuelve más ridículo”. “Total admiración para ustedes como humanos y artistas”. “Eres todo lo que está bien Rubén”. “Que comience el verdadero boicot”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

La respuesta

Spotify respondió a los rockeros mexicanos con un mensaje en el que, pese a reconocer el legado musical de la banda y el derecho de sus integrantes a expresar sus opiniones, asegura que lo dicho por el vocalista no es verdad. “Spotify no financia la guerra. Helsing es una empresa independiente que ha estado suministrando tecnología de defensa a Ucrania. Además, actualmente no hay anuncios de ICE en Spotify; la publicidad mencionada fue parte de una campaña de reclutamiento del gobierno de los Estados Unidos que se difundió en los principales medios y plataformas”, explican.

Sobre el uso de la inteligencia artificial en la plataforma, Spotify señala que sus políticas respecto al tema se enfocan en proteger a los artistas humanos. Como punto final, la compañía aborda lo dicho por Rubén Albarrán sobre las regalías: afirman dar el 70 % de las mismas a los titulares de los derechos de las canciones, catalogándose como la plataforma que más paga a sus artistas. La plataforma ofrece a Café Tacvba seguir siendo aliados comerciales para llevar su música al mundo.