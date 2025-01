Durante las grabaciones de su más reciente proyecto televisivo, Amar, la primera actriz Ana Martin sufrió un accidente que generó una inquietud entre sus seguidores y compañeros de producción.

El percance ocurrió este mientras filmaban una escena en exteriores. Ella misma relató en una entrevista con el periodista Carlo Uriel cómo sucedieron los hechos. “Me caí, era en piedras y como mis zapatos son planos, me resbalé y me caí. No pasó nada, ya estoy en casa”, explicó.

Martin detalló que el productor mostró preocupación por su estado, pero afortunadamente no sufrió lesiones graves. Aunque la grabación se detuvo brevemente, aclaró que fue por motivos técnicos y no por su caída. “Tampoco tengo un hueso roto. No soy de las actrices que digo no, yo sí llego. Si me pongo mal, digo señores (no me siento bien) y sorry”, añadió.

La famosa también compartió que retomaría su rutina laboral con normalidad. “Nada más siento como cuando te pisan un dedo. ¿Si me explico? Pero al final no pasó nada”, mencionó. Sobre los titulares alarmantes que surgieron tras el accidente, Ana Martin respondió con humor: “Acuérdate que mala hierba nunca muere”.

¿Quién es Ana Martin?

Tres palabras pueden describir —aunque solo parcialmente— a Ana Martin: libre, contracorriente y carácter. Protagonista de historias emblemáticas en México como El pecado de Oyuki, Gabriel y Gabriela y Muchacha de barrio, lleva más de 50 años en las pantallas, marcando una trayectoria única en la industria del entretenimiento.

Ana Beatriz Martínez Solórzano nació en San Cosme, Ciudad de México, en 1975. Es hija de Dinah Solórzano y Jesús Martínez, “Palillo”, una figura icónica de la sátira política y la carpa. Creció rodeada de artistas, lo que alimentó su deseo de convertirse en actriz.

Su carrera comenzó tras terminar la preparatoria, cuando trabajó en el programa Max Factor, las estrellas y usted. Poco después, fue coronada Miss Mundo a los 17 años, y rápidamente se consolidó como protagonista de telenovelas y símbolo de sensualidad. Siempre destacó por su atractivo, inteligencia y carácter único.