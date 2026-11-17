Caifanes pondrá la música a una causa social. La agrupación encabezada por Saúl Hernández ofrecerá un concierto especial en la Ciudad de México para recaudar fondos destinados a la Gira por la Vida del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), cuyo objetivo es propiciar un encuentro con colectivos de madres y familias buscadoras.

Bajo el nombre de “Concierto por un abrazo”, la presentación se realizará el próximo 18 de noviembre, a las 20:30 horas, en el teatro Metropólitan.

Aunque inicialmente circularon versiones sobre un espectáculo gratuito, finalmente se confirmó que sí tendrá costo y los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster.

Artistas se suman

El cartel también lo integran Ely Guerra, Vivir Quintana, Kevin Kaarl, Meme del Real Café Tacvba), entre otros. De acuerdo con la convocatoria difundida por el actor Diego Luna, los artistas, productores y organizadores no recibirán pago por su participación. Todo lo recaudado será destinado a los comités encargados de organizar la Gira por la Vida.