Caifanes encabeza el Festival Amigo

Caifanes, Julieta Venegas y Los Amigos Invisibles están listos para llevar su música a Cuautitlán Izcalli, donde el Festival Amigo celebrará su sexta edición el próximo 7 de noviembre.

Sin embargo, el encuentro musical tendrá un cambio importante: dejará el Campo Los Alcanfores para trasladarse al Estadio Hugo Sánchez, también ubicado en el municipio mexiquense.

La modificación de sede representa un ajuste en la organización de uno de los festivales que ha ganado terreno en la escena musical del Estado de México, desde su nacimiento en 2020. El cartel reúne ocho propuestas de distintas generaciones y estilos. Además de Caifanes, que debutará en este festival como acto estelar, participarán DLD, Porter, Fármacos, Disco Bahía y las agrupaciones venezolanas Los Amigos Invisibles y Los Mesoneros.

La apuesta es combinar figuras representativas del rock y el pop en español con proyectos de la escena alternativa latinoamericana. Para Caifanes, liderados por Saúl Hernández y que en la semana compartieron unas imágenes desde el estudio de grabación, será una nueva oportunidad de encontrarse con sus seguidores mexiquenses, previos a sus conciertos 360 grados en el Palacio de los Deportes.

La jornada musical está programada para el sábado 7 de noviembre, de las 13:00 horas hasta la medianoche. Los boletos se encuentran disponibles a través de Boletia. Con este cambio de recinto, el Festival Amigo busca mantener el impulso de una edición que presume uno de sus carteles más atractivos.