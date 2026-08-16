Cailee Spaeny, un nuevo rostro de Hollywood

Nacida el 24 de julio de 1998 en Springfield, Estados Unidos, Spaeny descubrió desde temprana edad su interés por la actuación. Su formación comenzó en el Springfield Little Theatre, donde participó en distintas producciones teatrales y musicales. Uno de sus primeros papeles destacados fue el de Ariel en una producción de The Little Mermaid Jr. Paralelamente, también desarrolló inquietudes musicales y en 2016 lanzó el sencillo “Fallin”.

Su apuesta por convertirse en actriz profesional implicó abandonar la comodidad de su ciudad natal. Durante sus primeros años de búsqueda de oportunidades, Spaeny y su familia realizaron largos viajes entre Missouri y California para acudir a audiciones. Pasó años enfrentándose a rechazos antes de conseguir su primera gran oportunidad profesional.

El comienzo

El salto llegó en 2018, cuando fue elegida para interpretar a Amara Namani en Pacific Rim: Uprising. Ese mismo año, Spaeny encadenó varios proyectos que mostraron rápidamente su versatilidad: apareció en Bad times at the El Royale, y también participó en los dramas On the basis of sex y Vice.

Lejos de limitarse al cine comercial, Spaeny comenzó a alternar sus apariciones cinematográficas con trabajos televisivos. En 2020 formó parte de la miniserie de ciencia ficción Devs, donde interpretó a Lyndon. Un año después apareció en Mare of Easttown, la aclamada miniserie de HBO protagonizada por Kate Winslet, en la que dio vida a Erin McMenamin. En 2022 interpretó a Anna Eleanor Roosevelt en The First Lady.

Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó en 2023. Sofia Coppola la eligió para interpretar a Priscilla Presley en Priscilla, una película que aborda la relación entre Priscilla y Elvis Presley desde la perspectiva de ella. Para Spaeny, el papel significó la oportunidad de asumir por primera vez el peso de una historia biográfica de gran alcance y representar al personaje durante distintas etapas de su vida.

La interpretación tuvo una repercusión inmediata. En el Festival Internacional de Cine de Venecia de 2023, Spaeny recibió la Copa Volpi a la mejor actriz, convirtiéndose en una de las grandes revelaciones de aquella edición. Su trabajo también le valió una nominación al Globo de Oro como mejor actriz en una película dramática, además de reconocimientos y nominaciones de diversas asociaciones de críticos.

La llegada de nuevas oportunidades

La famosa demostró poco después que el éxito de Priscilla no había sido un episodio aislado. En 2024 participó en Civil War, el thriller distópico dirigido por Alex Garland, donde interpretó a Jessie Cullen, una joven fotógrafa que acompaña a periodistas de guerra durante un conflicto interno en Estados Unidos. El proyecto volvió a colocarla en un registro completamente diferente y le permitió compartir pantalla con Kirsten Dunst, Wagner Moura y otros integrantes de un reparto de alto perfil.

Ese mismo año llegó uno de los mayores retos comerciales de su trayectoria: Alien: Romulus. Spaeny asumió el papel protagonista de Rain Carradine, una joven colona espacial que debe enfrentarse a las criaturas de la legendaria franquicia de ciencia ficción y terror. La película la colocó al frente de una producción perteneciente a una de las sagas más reconocibles de Hollywood y reforzó su perfil como protagonista de proyectos de gran presupuesto.

La variedad de sus elecciones se convirtió precisamente en una de las características más visibles de su carrera. En pocos años pasó de interpretar a una adolescente atrapada en una relación compleja con Elvis Presley a encarnar a una fotógrafa en medio de una guerra civil ficticia y, posteriormente, a una superviviente en una estación espacial infestada por criaturas alienígenas.

Una carrera en ascenso

En 2025, Spaeny amplió nuevamente su registro con Wake up dead man: a knives out mystery, tercera entrega de la saga detectivesca encabezada por Daniel Craig como Benoit Blanc. Su incorporación a la película la vinculó con otra de las franquicias contemporáneas de mayor reconocimiento y confirmó su capacidad para moverse entre géneros y repartos de gran escala.

En televisión, su trayectoria también continuó creciendo. En 2026 formó parte de la segunda temporada de Beef, la serie antológica de Netflix, compartiendo protagonismo con Oscar Isaac, Carey Mulligan y Charles Melton. La producción le permitió regresar al terreno dramático y, además, asumir labores como productora ejecutiva.

A sus 28 años, Cailee Spaeny se encuentra así en una etapa particularmente significativa de su carrera. Su filmografía todavía es relativamente breve, pero reúne proyectos de cine independiente y prestigioso, grandes franquicias de ciencia ficción, dramas históricos y producciones televisivas de alto perfil.

Su recorrido también resulta llamativo por la velocidad con la que pasó de los escenarios de Springfield a convertirse en una intérprete reconocida internacionalmente. La Copa Volpi obtenida por Priscilla fue el reconocimiento más contundente de esa evolución, pero sus trabajos posteriores han demostrado que Spaeny no parece interesada en permanecer encasillada en un único tipo de personaje.

Más que una actriz surgida de un éxito repentino, su trayectoria dibuja la historia de una intérprete que comenzó en el teatro local, perseveró después de años de audiciones y encontró en Hollywood una sucesión de personajes cada vez más exigentes. De Priscilla Presley a Rain Carradine, pasando por Jessie Cullen y los personajes de sus trabajos televisivos, Cailee Spaeny ha convertido esa capacidad de transformación en la principal carta de presentación de una carrera que todavía está en plena expansión.