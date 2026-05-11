Call of Duty Mobile celebra el Día de las Madres

Lo que han hecho por el Día de las Madres no tiene nombre: alguien hizo su tarea y encontró el meme más representativo de la festividad en México, y lo ha añadido como evento por tiempo limitado al juego.

La chancla voladora en Call of Duty: Mobile

Tan irreal como suena, los desarrolladores de Call of Duty: Mobile han creado un evento del Día de las Madres en donde una chancla es el objeto principal. Del 8 al 31 de mayo estará disponible Madre Solo Hay Una, un modo de juego en donde tendrás que utilizar el Hacha de Combate convertida en chancla para derrotar a los enemigos.

Además, completando las misiones del evento y jugando constantemente Madre Solo Hay Una, podrás agregar el Hacha, Voladora para siempre a tu inventario. Y sí, como podrás imaginar, esta recompensa tiene forma de chancla, aludiendo al típico meme de México y otras partes de Latinoamérica donde se retrata a las madres del hogar educando a sus hijos con sandalias convertidas en proyectiles.

Recompensas del evento

Además del Hacha, Call of Duty: Mobile ha agregado unos cuantos artículos adicionales temáticos para desbloquear gratuitamente. Las dos misiones principales para obtenerlas consisten en lo siguiente: la primera exige jugar una partida en cualquier modo de juego. Mientras, la segunda pide eliminar a 10 operadores en MP, BR o DMZ, Estas dos quests se pueden repetir las veces que necesites, considerando el tiempo límite del evento.

A continuación se encuentran las demás recompensas del evento:

n Bundle con Avatar, Tarjeta de Visita y Marco, Amor de Madre

n Spray, Justo en el Blanco

n Amuleto, Chancla Encantadora

Con eventos como este, queda claro que Call of Duty: Mobile entiende perfectamente el tipo de humor y referencias que conectan con Latinoamérica. Porque sí, habrá colaboraciones enormes y crossovers espectaculares, pero pocas cosas unirán tanto a los jugadores mexicanos como el miedo colectivo a una chancla voladora.

Esta adición ha causado furor en la comunidad de Call of Duty: Mobile por ser uno de los objetos más random y divertidos añadidos hasta la fecha, aprovechando el meme de la “chancla voladora” que nunca falla su objetivo.

¿Qué es exactamente?: Es un aspecto (skin) para el Hacha de Combate (Combat Axe), transformando el objeto arrojadizo en una chancla que puedes lanzar a tus enemigos con precisión quirúrgica.

Evento “Madre solo hay una”: Este objeto se puede obtener de forma gratuita completando misiones dentro del juego entre el 8 y el 31 de mayo.

Misiones: Las tareas son sencillas, como eliminar a 500 operadores o jugar partidas multijugador para acumular puntos y reclamar la recompensa.

Misión 1: jugar una partida en cualquier modo de juego, lo que otorga 8 puntos.

Misión 2: eliminar 10 operadores en MP, BR o DMZ, lo que entrega 10 puntos.

Para desbloquear La Voladora, será necesario reunir 220 puntos. La buena noticia es que las misiones pueden repetirse sin límite, por lo que los jugadores podrán avanzar a su ritmo hasta reclamar la chancla desde la pestaña del evento.

Además de esta arma especial, el evento incluye otras recompensas temáticas como el avatar, tarjeta de visita y marco “Amor de Madre”, el spray “Justo en el Blanco” y el amuleto “Chancla Encantadora”.