Call of Duty reconoce fracaso de Black Ops 7

Con la reciente llegada de Black Ops 7 y las críticas negativas que ha recibido, el título no ha brindado los números que Activision esperaba. Esta situación ha generado que la compañía se replantee el futuro del FPS, modificando su objetivo de lanzamientos consecutivos de sus sagas, para centrarse en ofrecer una “experiencia absolutamente única”.

La noticia se dio a conocer a través del blog oficia de Call of Duty, donde Activision abordó el tema, reconociendo que, a pesar de que desarrollaron Black Ops 7 como un “sucesor espiritual de Black Ops 2”, el resultado no fue el esperado. El título ha sido altamente criticado por los aficionados de la saga tanto en su campaña como en su modo multijugador.

Debido a los resultados de Black Ops 7, Activision anunció que dejarán de lado “los lanzamientos de juegos Modern Warfare o Black Ops uno tras otro”. Esto sugiere que la compañía tomará unos años más en el desarrollo de cada entrega, con el objetivo de ofrecer un producto más sólido a lo que tenían acostumbrado a los jugadores.

¿Qué supone este cambio de estrategia?

Aunque Activision no ha brindado más detalles sobre los futuros cambios, asegura que los anunciarán eventualmente. Tradicionalmente, la saga Call of Duty cuenta con varias desarrolladoras que se turnan año tras año con el videojuego a lanzar: Treyarch para Black Ops, Infinity Ward para Modern Warfare, y Sledgehammer Games como alternativa. Esto da como resultado que dichas sagas tenga secuelas una tras otra, por lo es posible que ahora “descansen” al menos un año más para su siguiente título.

Incluso en algunos casos, casi todas las desarrolladoras, incluyendo Raven Software, Beenox y High Moon Studios, participaban en la elaboración del CoD anual. Ahora, quedará ver cómo se organiza Activision para el siguiente juego de la saga, el cual se rumorea que será Call of Duty: Modern Warfare 4.

No es la primera vez que Call of Duty toca fondo

Recordamos lanzamientos como Call of Duty: Infinite Warfare, que fue uno de los peor valorados de la franquicia en la década pasada. Este fracaso hizo que, para 2019, el estudio realizara un reboot de una de sus sagas más importantes: Modern Warfare.

Con la llegada de este reboot, la saga volvió a repuntar en popularidad, acompañada de su battle royale Warzone, que llegó un año después y hoy en día es uno de los títulos free-to-play más jugados del momento.

Es importante mencionar que la aparición de Battlefield 6 y el impacto que ha supuesto en la industria también ha afectado a Call of Duty, siendo por primera vez en muchos años que ya no es el FPS dominante en la conversación.