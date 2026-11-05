Callum Turner sería el nuevo James Bond

Según los rumores, ya se ha encontrado al próximo 007. Tras realizar pruebas de pantalla la semana pasada, se rumorea que Amazon MGM Studios ha elegido al actor que protagonizará la película Bond 26, aún sin título, en el papel del espía que da nombre a la cinta.

El periodista Roger Friedman, de Showbiz411, quien reveló hace más de 20 años que Daniel Craig interpretaría a James Bond en Casino Royal, ha oído que Callum Turner será el nuevo 007.

Turner, quien ha sido considerado durante bastante tiempo como el principal candidato para el papel, hizo una prueba junto a los actores Jack Lowden y Josh O’Connor, entre otros, para Amazon a finales de octubre.

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Es importante destacar que Amazon aún no ha anunciado oficialmente quién sucederá a Craig como el próximo James Bond. Sin embargo, Pierce Brosnan ya reaccionó a las especulaciones sobre que el papel se le ha otorgado a Turner. “Oh, ahora solo soy un espectador más. Soy un hombre común y corriente ansioso por ver quién interpretará este papel épico en la historia del cine”, destacó Brosnan cuando le preguntaron si estaba al tanto de los rumores. “He trabajado con Callum Turner, y es un actor muy talentoso. Todos tienen voz, físico y presencia en pantalla”.

Al preguntarle qué consejo le daría al próximo actor en enfundarse el elegante traje de Bond, Brosnan dijo: “A quienquiera que interprete el papel, le deseo lo mejor en la vida, fuerza y valentía”.

Según Showbiz 411, la elección de Callum Turner vendría con el añadido de su esposa, la cantante Dua Lipa. Y es que habrían escuchado que, debido a la elección del actor, la exitosa cantante sería la encargada de componer el tema principal de la siguiente aventura del 007.