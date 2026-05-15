Calor extremo, el enemigo silencioso

El calor intenso puede afectar a cualquier persona, pero los niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas son quienes tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones. Durante las temporadas de altas temperaturas, el cuerpo trabaja constantemente para mantenerse fresco a través del sudor, pero cuando pierde demasiados líquidos y no logra regular su temperatura, pueden aparecer problemas peligrosos como la deshidratación y el golpe de calor.

¿Cómo evitar la deshidratación?

La deshidratación ocurre cuando el cuerpo pierde más agua de la que recibe. Aunque parece algo sencillo, puede convertirse rápidamente en un problema grave, especialmente en días muy calurosos. Muchas personas no notan los primeros síntomas y continúan con sus actividades normales hasta que comienzan a sentirse débiles, mareadas o agotadas. Entre las señales más comunes están la sed intensa, boca seca, dolor de cabeza, cansancio, piel seca, mareos y orina muy amarilla o escasa. En casos más severos puede haber confusión, desmayos o dificultad para respirar.

Es fundamental tomar agua constantemente, incluso cuando no se tenga mucha sed. Los especialistas recomiendan aumentar el consumo de líquidos durante el calor y evitar bebidas con exceso de azúcar, cafeína o alcohol, ya que pueden favorecer la pérdida de líquidos. También es importante consumir frutas y verduras con alto contenido de agua, como sandía, melón, pepino, naranja y piña, que ayudan a mantener el cuerpo hidratado de manera natural.

Otra medida importante es evitar exponerse al sol durante las horas más intensas del día, especialmente entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. En ese horario la temperatura suele alcanzar sus niveles más altos y el cuerpo puede sobrecalentarse con mayor rapidez. Si es necesario salir, lo ideal es usar ropa ligera, de colores claros y telas frescas que permitan la ventilación. También se recomienda utilizar sombrero, sombrilla y protector solar para disminuir los efectos del calor sobre la piel y el organismo.

¿Qué hacer ante un golpe de calor?

Es una de las consecuencias más peligrosas de las temperaturas extremas. Ocurre cuando el cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura y esta puede elevarse por encima de los 40 grados centígrados. Es considerado una emergencia médica porque puede dañar órganos vitales e incluso poner en riesgo la vida si no se atiende rápidamente.

Entre los síntomas del golpe de calor destacan la piel caliente y roja, fiebre alta, mareos intensos, náuseas, confusión, respiración acelerada, dolor de cabeza fuerte y pérdida del conocimiento. En algunos casos la persona deja de sudar, lo que indica que el cuerpo ya no puede enfriarse por sí mismo.

Si alguien presenta estos síntomas, es importante actuar de inmediato. La persona debe ser llevada a un lugar fresco y ventilado, aflojarle la ropa y aplicar paños húmedos o agua fresca sobre el cuerpo mientras se solicita atención médica. Nunca debe ignorarse un golpe de calor, ya que puede empeorar en cuestión de minutos.

Las altas temperaturas también afectan el rendimiento físico y mental. Muchas personas sienten cansancio extremo, irritabilidad o dificultad para concentrarse durante los días más calurosos. Por ello, descansar adecuadamente, dormir bien y evitar actividades físicas intensas bajo el sol son acciones importantes para proteger la salud.

Medidas para reducir el riesgo

En casa, mantener las habitaciones ventiladas, cerrar cortinas durante las horas de mayor calor y utilizar ventiladores o aire acondicionado ayuda a mantener espacios más frescos. Además, nunca se debe dejar a niños, adultos mayores o mascotas dentro de vehículos cerrados, aunque sea por pocos minutos, ya que la temperatura interior puede aumentar rápidamente y tener consecuencias fatales.

Cuidarse durante la temporada de calor no solo significa evitar molestias, sino proteger el funcionamiento del cuerpo y prevenir emergencias. Mantenerse hidratado, reconocer las señales de alerta y tomar precauciones diarias puede ayudar a enfrentar las altas temperaturas de manera segura y saludable.