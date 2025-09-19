Calvin Harris demanda a su ex asesor

Calvin Harris demandó en la Corte Superior de Los Ángeles a su ex asesor financiero Thomas St. John acusándolo de haber desviado millones de dólares para un proyecto inmobiliario en Hollywood.

De acuerdo con NBC News, la demanda sostiene que St. John, quien había manejado las finanzas de Calvin Harris durante más de una década, lo instó a financiar un desarrollo denominado CMNTY Culture Campus en la ciudad de Los Ángeles, bajo la premisa de crear un espacio creativo para músicos, ingenieros de grabación y profesionales del entretenimiento.

Préstamo

Los abogados del músico plantean que la operación se estructuró mediante un préstamo de diez millones de dólares y una inversión en capital de 12,5 millones, que hasta el momento no se han reembolsado ni reflejado en avances concretos de la obra.

Además, afirman que el asesor financiero no aportó información ni contexto sobre la inversión y solo presentó formularios que describen como engañosos. Desde la transferencia de fondos, el artista no ha recibido dinero ni explicaciones satisfactoria sobre el paradero de los recursos.