Calvin Harris obtiene un récord Guinness

Calvin Harris acaba de conseguir algo que parece más propio de una gran diva de la música que de un set de música electrónica: reunir a 1,6 millones de personas para ver a un solo dj: a él. Guinness World Records acaba de reconocer oficialmente al artista escocés como el responsable de la mayor asistencia registrada a una sesión de dj de un único artista. Descubre aquí dónde y cómo lo consiguió.

En la previa del carnaval

El artista recibe ahora este reconocimiento que corresponde a su actuación del pasado 8 de febrero en Sao Paulo, Brasil, durante las celebraciones previas al Carnaval. En este caso, lo curioso es que el público no se congregó ni en un estadio, ni en un festiva, ni siquiera en un recinto preparado para tanto público. Harris actuó desde una carroza de Carnaval que recorrió la Rua da Consolação, una de las grandes arterias del centro de la ciudad brasileña. Ayudó que el evento fuese gratuito y la calle terminó convertida en una gigantesca pista de baile al aire libre. La organización de Guiness World Records describe el resultado como una ciudad transformada en “una fiesta callejera masiva”, algo imposible de discutir cuando hablamos de 1,6 millones de personas.

El dj era consciente de que iba a vivir una tarde histórica y se metió de lleno en el ambiente festivo. Apareció con una camiseta de la canarinha es decir, la selección brasileña de fútbol, con el número 00 y el nombre “Calvinho” en la espalda. Desde la carroza pinchó algunos de los grandes números 1 de su carrera, como “We found love”, “I need your love”, “Outside” o “Summer”, entre otros. Estaba claro que tiene repertorio de sobra para conseguir que la calle se convierta en una pista de baile.

Las consecuencias del evento

La magnitud del evento fue tal que afectó a la movilidad de la ciudad durante ese día. El evento obligó a cerrar la principal arteria de la ciudad, la Rúa da Consolaçao, y según la información recogida por locales que estuvieron allí, algunas personas llegaron a desmayarse debido a la multitud y a las temperaturas, que alcanzaron los 27 grados, además de una gran humedad relativa.

Casualmente, Calvin Harris consiguió reunir a 1,6 millones de personas: es decir, el mismo público estimado que presenció el concierto gratuito de Madonna en la playa de Copacabana el 4 de mayo de 2024, coincidiendo con el fin de su gira Celebration tour. El dj y productor puso en palabras en sus redes sociales el shock de lo ocurrido: “WOW ¡Ahora tengo el récord del Mundo al responsable de la mayor asistencia registrada por un set de DJ de un solo artista! Aquello fue una auténtica locura”.

No es su primer récord guinness

El escocés no para de superarse. Este es su tercer récord Guinness, sumándose así al que consiguió en 2014 en reconocimiento por conseguir que nueve canciones de un mismo disco, 18 Months, entraran en el Top 10 de Reino Unido. Su historial también incluye el Guinness World Records como el dj mejor pagado en un solo año, con unos ingresos de 63 millones de dólares entre junio de 2015 y junio de 2016, según la organización.

Estos hitos son consecuencia de un talento y unos números increíbles: Calvin suma dos álbumes número uno y 11 singles número uno en Reino Unido, además de dos Brit Awards, un Ivor Novello y un Grammy. También fue el primer artista británico en solitario en la historia en superar las 1.000 millones de reproducciones en plataformas digitales. Actualmente, su catálogo ya supera los 56 mil millones de reproducciones combinadas en todo el mundo. Queda claro que Calvin Harris sigue haciendo historia.