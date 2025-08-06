Calvin Harris ya es papá

El músico y DJ británico Calvin Harris anunció el nacimiento de su primer hijo, Micah, con una serie de fotos tomadas en Ibiza, donde reside habitualmente con su esposa, la presentadora de radio británica Vick Hope, de 35 años. “El 20 de julio llegó nuestro chico. ¡Micah está aquí!”, escribió el autor de éxitos como “We found love” o “One kiss” en su cuenta de la red social Instagram, para sus 11,4 millones de seguidores.

El músico y DJ británico elogió a su esposa, a quien calificó como “una superheroína” y dijo estar “completamente asombrado por su sabiduría primaria”, pues de acuerdo a las fotos, el nacimiento de su hijo se habría dado en casa, pues se puede ver tanto a Hope dentro de una piscina como a Harris sacando a su hijo del agua, así que la pareja habría optado por un parto doméstico. “Tan agradecido. Te queremos mucho, Micah”, agregó Harris en la publicación. En una de las fotos se observa al DJ con los ojos cerrados y sentado en un sofá mientras sujeta al bebé contra su pecho.

Divide opiniones

Entre las imágenes que compartió Harris en sus redes, una en particular llamó la atención y dividió comentarios, se trata de la que muestra la placenta de Vick Hope, y dos fotos posteriores que parecen mostrar el órgano siendo deshidratado y posteriormente convertido en pastillas.

La placenta es una estructura que se desarrolla en el útero durante el embarazo, es un órgano vital que facilita el desarrollo saludable del feto durante el embarazo, actuando como un puente entre la madre y el bebé para el intercambio de nutrientes, oxígeno y protección.

Varios usuarios cuestionaron qué era lo que aparecía en la imagen y por qué compartir esa foto en redes sociales; ante las dudas y cuestionamientos de varios cibernautas, una usuaria explicó: “Eso es una placenta, cuando una madre se queda embarazada, no solo crece un bebé, sino que también crece un órgano completo. La placenta alimenta al bebé durante todo el embarazo y la madre tiene que dar a luz la placenta después del bebé. La gente elige conservar su placenta y convertirla en pastillas (vía encapsulación) para que la madre la tome como multivitamínica súper cargada diaria. Ayuda con las hormonas postparto”.