Cambian dinámica de nominaciones

A pesar de que los habitantes del desaparecido Cuarto Noche no han entendido que el juego individual ya comenzó, buscaron replicar la estrategia kamikaze que José Luis Rodríguez, “El Guana”, propuso la semana pasada, pero aunque no salió perfecta debido a una sorpresa que “La Jefa” le dio, la placa de nominación quedó de la siguiente manera: Elaine Haro, Shiky, Aarón Mercury, Aldo de Nigris, Abelito, Alexis Ayala y Dalilah Polanco.

La gala comenzó con Galilea Montijo explicando en el foro lo que sucedería esa noche. La conductora reveló que esta vez se usarían unos huevitos de la suerte, los cuales tendrían la función de mover todas las nominaciones hasta el último momento, ya que en su interior tenían indicaciones que podrían echar por tierra toda estrategia.

¿Cómo fueron las votaciones?

Después, Galilea se enlazó con los habitantes de la casa para explicarles la dinámica, algo que comenzó a inquietar a los participantes. La primera en entrar al confesionario fue Elaine, quien se desconcentró cuando “La Jefa” le informó que los puntos serían como la semana pasada, 3, 2 y 1; entonces dio su nominación: tres a Shiky, dos a Dalilah y uno a Abelito, pero todavía faltaba la indicación del huevo que fue, que su nominación no tendría variante.

El líder de la semana, Guana, entró al confesionario y voto así: tres a Elaine, dos a Aarón y uno a Abelito, como una forma de igualar las condiciones entre los equipos, pero la suerte le tenía la siguiente indicación, que él debía elegir el huevito del siguiente habitante que entrara a nominar. Y el siguiente fue Abelito.

Cuando el zacatecano fue llamado al confesionario e iba a tomar su huevito, Guana lo detuvo y le dio uno que él le eligió, causándole un poco de molestia pero lo tuvo que tomar. Su votación fue la siguiente, tres puntos a Aldo, dos a Alexis y uno a Shiky, y explicó que era por estrategia a la cual llamaron esta vez lapidación. La indicación que le dieron a Abelito fue que permaneciera en el confesionario y presenciara la siguiente nominación.

Fue así que Abelito presenció la de Dalilah, quien repartió tres puntos para Aldo, dos para Aarón y uno para Alexis, explicando que lo hace por desesperación y ya no sabe qué hacer, entonces recibió una nueva indicación a través del huevito, su nominación de tres puntos fue anulado.

Alexis voto de la siguiente manera, tres puntos a Dalilah, dos a Shikyy uno a Aldo, porque aseguró que ya no hay mucho de donde nominar, pero el huevito cambió esta elección, porque además de anular su votación, esos puntos fueron descontados a quienes nominó, algo que al actor no le gustó.

Aarón repartió sus seis puntos: tres a Dalilah, dos a Alexis y uno a Aldo, explicó que a ella fue por ser del otro cuarto, cuando ya no hay Cuarto Día, y a los demás por estrategia, pero la indicación que recibió fue la siguiente, debía regresar a la sala y darle un punto a otro compañero, su elegido fue Shiky.

En el caso de Mar dio tres puntos a Aldo, dos a Shiky y uno a Elaine, porque era una estrategia, pero en el huevito tuvo el siguiente mensaje: que se le descontaría tres puntos de los que le habían dado. Aldo entró con mucha energía al confesionario para dar tres puntos a Dalilah, dos a Shiky y uno a Elaine, pero la nueva indicación que recibió es que debería darle una segunda oportunidad de nominar a alguno de sus compañeros, pero debía hacerlo contra otros tres habitantes.

El turno de Shiky llegó y con el huevo en mano nominó de la siguiente manera, tres puntos a Alexis, dos a Aldo y uno a Aarón, pero cuando leyó el mensaje que tenía le anularon las nominaciones que había hecho y debía hacerlo de nuevo, entonces dio tres a Abelito, dos a Elaine y uno a Mar. Alexis volvió al confesionario, ahí le informaron que gracias al huevito que tenía Aldo tuvo la oportunidad de votar de nuevo, y decretó tres para Elaine, dos para Aarón y uno para Mar.

Entonces la placa quedó de la siguiente manera Elaine (10), Shiky (7),Aarón (6), Aldo (6), Abelito (5), Alexis (5) y Dalilah (5). Galilea se conectó con la casa para darles a conocer la nominación, cuyo resultado no sorprendió a nadie y cuando la anfitriona de la gala se despidió, todos comenzaron a hablar de cómo fueron las votaciones y en qué habían fallado, sin que entendieran bien a bien lo que había pasado.