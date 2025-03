Cambian las prioridades de la Guzmán

Alejandra Guzmán brindó una conmovedora entrevista con motivo del Día Internacional de la Mujer, en la que destacó que, pese a las dificultades que ha enfrentado con las adicciones, tiene la fortuna de haber podido salir adelante, gracias a la ayuda profesional. “Medito, lloro, escribo. He dejado muchas cosas en el camino. A veces hay que hacer sacrificios y ver qué te sirve y qué no. Trato de ser honesta conmigo misma y pedir ayuda. Prefiero tomar un antidepresivo, que hacer una estupidez. Soy muy espiritual. Creo en Dios, en un poder superior, pero no en una religión”, contó.

En este sentido, subrayó: “En algunas ocasiones, ser una figura pública es muy negativo. Cuesta trabajo, porque se ha vuelto muy duro el trato de la prensa conmigo”.

De la misma manera, la cantante contó que su vida ha dado un giro de 180 grados. “‘Más sabe el diablo por viejo…’, mis prioridades han cambiado. Los amigos igual. Me he liberado de gente que me chupaba la energía. Hoy sé bien quién está y quién no en mi vida. Dejé un costal de cosas pesadas en el momento en que pude. También es lección de vida”, asegura.

De igual forma, afirma que es igual a su madre, una mujer independiente y luchona. “Estoy sola desde hace tiempo, pero así es mejor. Me amo a mí misma. Tengo otras prioridades. Prefiero comer que hacer el amor… Cuando tienes pareja no tienes la libertad de sentirte libre”, agregó la intérprete.