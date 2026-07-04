Cambios detendrán ascenso de derecha

Uno de los primeros temas que atenderá el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) como centro académico de licenciaturas y posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades, es la investigación sobre el avance de la extrema derecha en distintas partes del mundo, informó Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, al anunciar la nueva etapa del Instituto.

“Frente a los discursos de odio que buscan exacerbar el clasismo, el racismo y la división social, la historia y la memoria de nuestro pueblo deben ser una barrera moral”, señaló durante la conferencia matutina donde se firmó el decreto presidencial de la transformación del INEHRM, en un organismo público descentralizado, sectorizado en la dependencia que encabeza.

La funcionaria señaló que, en su nueva etapa, el INEHRM (que arrancará su labor en septiembre) se integra al Sistema Nacional de Centros Públicos —que coordina Secihti—, para fortalecer las capacidades nacionales en ciencias sociales y humanidades, junto con instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE; el Instituto Mora; el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el Ciesas; el Colegio de la Frontera Norte, el Colegio de Michoacán y el Colegio de San Luis Potosí.

Justo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que “para que no se diga que ‘este Instituto es a costa de los demás’, todos los institutos que existen ahora del sistema de la Secihti: este año abrimos 200 plazas para esos institutos, algo que no se hacía en más de —no sé— 10, 15 años, que se están en este momento procesando; y el apoyo que se le da a las instituciones públicas que ya existen, y la formación de esta nueva institución”.

Equipo

Felipe Ávila, director del INEHRM, señaló que conformarán una plantilla académica con gente como Enrique Semo, Lorenzo Meyer, Armando Bartra, Romana Falcón, Ariel Rodríguez Kuri y Margarita Vasquez Montaño, pero también destacadas figuras del pensamiento crítico latinoamericano, en momentos en que “hay un ascenso de los movimientos de derecha y de ultraderecha en América Latina, queremos que estas personas puedan ser parte de esta discusión colectiva con una visión mucho más amplia, con una visión latinoamericana, para que podamos ir cerrando filas para detener estas amenazas para la civilización que representa el ascenso de las derechas y las ultraderechas en América Latina, y en el mundo”.

El objetivo, dijeron, es formar estudiantes con una sólida preparación académica, pensamiento crítico y conciencia social a través de un modelo de educación pública, gratuita y de calidad. De principio impartirán tres licenciaturas: una en Historia, otra en Ciencias Sociales y Humanidades, y una en Administración Pública y Buen Gobierno. También impartirán tres maestrías: una en Humanismo Mexicano, otra en Estudios de Género y Feminismos, y una más en Movimientos Sociales y Rescate de la Memoria Histórica. Y especialidades en Comunicación Política y Enseñanza de la Historia.

A partir de septiembre, cuando arranquen las clases que serán en formato híbrido y tras una convocatoria que lanzarán en julio, estrenarán sede en Guatemala 80.

Felipe Ávila dijo que para el próximo año también tendrán instalaciones en el exconvento de Jesús María, que está siendo ya remodelado por el IINAH. Y adelantó la edición de tres colecciones de libros, una de las cuales se titula Clásicos del pensamiento mexicano de izquierda.