Cambios en la casa más famosa de México

Tras dos temporadas exitosas, La casa de los famosos México se prepara para su tercera edición y, aunque se desconoce la fecha en la que iniciará transmisiones o quienes serán sus nuevos habitantes, ya hay importantes cambios en el equipo de conducción.

Desde su primera entrega, el elenco fue conformado por Galilea Montijo, como la presentadora principal; Odalys Ramírez y Diego de Erice al frente las emisiones que ocurrían entre semana; Pablo Chagra como host digital, y Cecilia Galliano y Mauricio Garza en las galas previas y posteriores.

Sin embargo, varias fuentes han confirmado que algunos de los rostros más familiares ya no estarán frente a las cámaras. La primera baja que tendrá el programa es la del influencer Pablo Chagra, quien dejará las redes sociales y el canal de Youtube de la emisión para continuar su carrera como figura de internet.

La noticia fue dada a conocer por el propio Chagra, mediante un video que compartió en sus perfiles. “Este 2025 ya no estaré al frente de las redes sociales, tampoco me van a encerrar, eso sí que no. Me duele un poquito, aprendí mucho, estoy muy agradecido con la productora Rosa María Noguerón”, dijo.

Pero los cambios no terminan ahí. Las postgalas, que anteriormente estuvieron a cargo de Cecilia Galliano y Mauricio Garza, también tendrán nuevos rostros. En una reciente entrevista, la argentina aseguró que quedó fuera del proyecto porque no pudo llegar a un acuerdo con la producción en las negociaciones y no por un pleito, como se había especulado. “Sí, estoy fuera de ‘La casa de los famosos México’, y lo digo con tristeza porque es un proyecto que me ofrecieron hace dos años y hasta ese momento Vix nunca había tenido un programa en vivo”, declaró.

¿Quiénes serán los nuevos conductores?

Con la salida de estos tres elementos, las vacantes para formar parte del, hasta ahora, programa más exitoso de Televisa comenzaron a abrirse y, aunque nada está confirmado, ya tendrían a quienes podrían ocuparla.

De acuerdo con el periodista Hugo Maldonado —colaborador del programa de Martha Figueroa—, el reemplazo de Chagra como host digital sería Briggitte Bozzo, actriz e influencer que participó en la segunda temporada del show.

En los lugares que dejan vacíos Galliano y Garza, se reveló que será Odalys Ramírez quien regresa y posiblemente el conductor y comediante Ricardo Margaleff.

Ambos acudieron en varias ocasiones como invitados y dejaron tan buena impresión en el público que la producción habría decidido incluirlos en el elenco. Por ahora, ni Televisa ni Vix han confirmado oficialmente las nuevas incorporaciones, pero los cambios ya empiezan a generar expectativas entre los fans.