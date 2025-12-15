Cameron defiende experiencia en cines

James Cameron levantó la voz ante una posible fusión entre Netflix y Warner Bros. y advirtió que el streaming no puede reemplazar la experiencia en salas.

Preocupación

Sus declaraciones llegan después de que Netflix asegurara su apoyo al estreno en salas, aunque fuentes de la industria, de acuerdo con Deadline, señalan que la plataforma impulsa ventanas de solo 17 días. El realizador puso como ejemplo el éxito de Avatar: the way of water (2 mil 300 mdd en taquilla global) y aseguró que esas cifras serían imposibles con un paso acelerado al streaming.