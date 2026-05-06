Cameron y Benji vuelven a ser padres

La familia de Cameron Diaz y Benji Madden creció. La actriz y el integrante de Good Charlotte sorprendieron al anunciar que se convirtieron en padres por tercera vez.

Fue Madden quien, a través de sus redes sociales, compartió la noticia con sus seguidores y, aunque no dio detalles del nacimiento, si aseguró que se siente feliz y bendecido. “Cameron y yo estamos felices, emocionados y sintiéndonos tan bendecidos de anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo. ¡Bienvenido al mundo hijo!”, escribió en Instagram junto a una serie de ilustraciones dedicadas al recién nacido.

La pareja también dio a conocer el peculiar nombre del pequeño: “Nautas”, que, de acuerdo con la publicación es de origen latín y significa: “marinero, navegante o viajero”.

Familia

El anuncio llamó la atención porque, al igual que ocurrió con sus otros dos hijos, la pareja logró mantener la noticia en completo hermetismo y nunca confirmó públicamente que estaban esperando otro hijo. “Nos encanta la vida con nuestra familia; nuestros hijos están sanos y felices, y estamos muy agradecidos”, finalizó el rockero. Por su parte, Diaz reaccionó a la publicación con varios emojis de corazón.