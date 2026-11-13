Camil está cómodo siendo papá

Jaime Camil lo dice riendo: “a mi hija, que tiene 15 años, le molesta que respire. Es como de esas cosas que hay en Instagram (de juego), de cosas que hice para molestar a mi hija, le dije: ‘¡Buenos días!’, le pregunté cómo estaba y respiré”, abunda bromista. El actor tiene en Elena, quien recién fue quinceañera, a un motor en su vida junto con su hijo Jaime de 12 y por supuesto su esposa.

La declaración se da en el entorno promocional de Atrápelo quien pueda, comedia romántica que llega a salas y en la que Camil interpreta a un viudo que es alentado por su hija adolescente, entre regaños, a encontrar una nueva pareja.

Natalia Téllez interpreta a una actriz profesional e Isabella Arroyo a la hija de él. “Con mi hija estamos en esa etapa (de edad) y es importante que tenga confianza, que la primera persona en que piense para hablar lo que sea, sin engañar, sea con su mamá o conmigo. Acaba de ir a su primera fiesta, con chamacos, alcohol, pero hay confianza absoluta de hablar y decir qué paso, qué hubo”, comenta.

De vuelta al set

Atrápelo quien pueda, dirigida por Alfonso Pineda Ulloa marca el regreso de Camil al cine tras un sexenio, luego de que en 2020 estrenó Las píldoras de mi novio, que fue afectada por la pandemia al cerrar obligatoriamente los cines para evitar contagios de covid-19. “Regresé porque esta es una película muy bonita. La belleza de la industria nacional radica en que hay de todo, tienes reclamo social, narco, comedia romántica, terror, y las comedias son las que más disfruta la gente, siempre se sabe cómo acaban, lo importante es qué camino tomas para contarlo”, comenta.

Entre risas habló de cómo el director llevó al elenco a preparar sus personajes. “En este caso se aseguró tener personajes desde la verdad, en la preparación nos daban cuestionarios sobre en qué hospital nació (el personaje), qué comía, hasta reflexionar sobre el duelo”.

Camil debutó en cine hace 22 años con 7 días, ahora hace a papás con canas. “Hay que estar cómodo en el lugar en que estás, la felicidad y la madurez están cuando abrazas con gratitud el lugar en el que te encuentras”, destaca.