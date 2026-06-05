Camila Cabello y Chalhoub se separan

Según el medio británico The Sun, la ruptura entre Camila Cabello y Henry Junior Chalhoub se produjo de manera amistosa luego de que ambos reconocieran que se habían distanciado con el paso del tiempo. Una fuente cercana aseguró que la decisión fue resultado de una conversación honesta entre los dos. “Camila y Henry tuvieron una conversación sincera y llegaron a la conclusión de que debían terminar su relación”, declaró la fuente. “Se divirtieron mucho juntos mientras duró, pero no estaba destinado a ser”. La misma persona señaló que la separación ocurrió hace poco tiempo. Camila y Henry fueron fotografiados juntos públicamente fue en abril pasado, durante el festival de Coachella y desde entonces no se les había visto juntos.

Así fue la historia de amor

A diferencia de otras relaciones de Camila Cabello, su romance con Henry Junior Chalhoub se desarrolló con un perfil mucho más discreto. El empresario, de 40 años, forma parte de la familia propietaria de Chalhoub Group, uno de los conglomerados de moda y lujo más importantes de Medio Oriente, cuya fortuna familiar se estima en alrededor de mil 200 millones de dólares.

Los rumores sobre su vínculo comenzaron a finales de 2024, después de que coincidieran en una exclusiva fiesta posterior a un desfile de Elie Saab en Arabia Saudita. Desde entonces, empezaron a surgir versiones que apuntaban a un romance entre la cantante y el empresario.

Con el paso de los meses, la pareja fue vista compartiendo tiempo en distintas partes del mundo. Uno de los viajes que más llamó la atención fue una escapada a San Bartolomé, en el Caribe, donde fueron fotografiados disfrutando de unas vacaciones juntos.

También fueron captados en Ibiza, uno de los lugares que visitaban con frecuencia, y en marzo de 2025, fueron vistos besándose y caminando tomados de la mano por las calles de Roma. Meses después, en julio de 2025, la propia Camila dejó entrever lo feliz que se encontraba al revelar que se estaba “enamorando” de Chalhoub.

Además, compartió en redes sociales varias imágenes de una escapada romántica a Ibiza, una de las pocas ocasiones en las que mostró parte de su relación al público.