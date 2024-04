La influencia del cantante Vicente Fernández está presente todos los días en la vida de su nieta Camila Fernández, quien sueña con crecer en su carrera musical, sin descuidar su faceta materna y poniendo en práctica lo aprendido en la competencia de Master Chef Celebrity.

El “Charro de Huentitán” le pidió a su nieta que regresara a las raíces de la música vernácula, quería convencerla, pero no alcanzó a ver esa meta cristalizada con el actual disco homónimo de la joven. “Definitivamente mi abuelo me influyó en muchas maneras y más en este álbum que fue su idea, él para mí es uno de mis más grandes ídolos, no solamente como artista, sino como persona; fue una persona muy regalona (que mimaba y trataba con mucho cariño), muy bonachona con todos”, expresó.

El mayor aprendizaje que tuvo del rey de la música ranchera fue. “El que es humilde es grande, algo que tengo siempre muy presente”, señaló Camila en entrevista. Mientras prepara los detalles de su gira por Estados Unidos y México, promueve su sencillo “Como lo harían dos extraños” y sigue disfrutando su faceta materna con su hija Cayetana, de tres años. “Mi prioridad es mi niña, trato de construir un futuro para ella para que cuando vea a su mamá, sepa que es una mujer fuerte y trabajadora”, afirmó.

Dentro de diez años la hija de Alejandro Fernández se ve llenando escenarios más grandes, dando conciertos en todo el mundo y girando con su familia. “Y si Dios me da la oportunidad, tendré más niños”, declaró.