Casi tres años después de la muerte de su abuelo, Vicente Fernández, Camila Fernández encontró consuelo ante el duelo cantando y más aún si es en el marco de alguna tradición nacional como el Día de Muertos, pues la música le permite conectar con el “charro de Huentitán”.

“La muerte de mi abuelo me dolió muchísimo y en esos primeros momentos sentía que no sabía cómo salir adelante. El Día de Muertos me ayudó a encontrar una forma de seguir, porque hacer el altar para él fue un momento íntimo, muy especial”, expresó.

Esta manera de conexión se transforma ahora, cuenta la hija de Alejandro Fernández, al tener oportunidad de dar un concierto. Este año, Camila Fernández se prepara para formar parte de “Coco en concierto: una fiesta para recordar”, un evento que celebra esta tradición mexicana en el que el cine y la música en vivo se integran teniendo la Plaza de Toros México como magno escenario.

Momento de recordar

“Es un momento para recordar lo que mi abuelo significó en mi vida. Esta tradición ayuda a honrar su memoria y celebrar su vida”, dice la cantante de 26 años.

El Día de Muertos conecta a los mexicanos con sus seres queridos que ya fallecieron. Este 2 de noviembre podrán hacerlo viendo la proyección de la película Coco, de Disney, acompañada de un ensamble de música en vivo, bailes folclóricos e interpretaciones de canciones tradicionales mexicanas. Camila compartirá el escenario con artistas como Karol Sevilla, Mario Bautista, Chacho Gaytán, Natalia Lafourcade y la conductora de la noche, Angélica Vale, quien dará vida a la canción “La Llorona”.

Dicho concepto también invita a los asistentes a honrar a sus seres queridos a través de una ofrenda interactiva. A cada asistente se le proporcionará un código QR con el que podrán subir una foto de sus familiares, la cual será proyectada al final del evento. “Cuando salió ‘Coco’ me emocionó ver que el mundo entero aprendía sobre México, nuestras tradiciones y raíces”, cuenta la integrante de la dinastía Fernández.