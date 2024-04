Por culpa de un guajolote (mole de pavo), Camila Fernández salió del programa Master Chef Celebrity. Ante esto, señaló que aunque le dieran la oportunidad de regresar, ella no volvería a concursar.

En charla con Camila, quien el pasado domingo fue la tercera eliminada, agradeció el cariño del público durante su estancia; sin embargo, fue franca respecto a su paso por la cocina más famosa. “La verdad es que no volvería, aunque me dieran otra oportunidad, fue muy agotador, difícil, me consumió y me estresó”, comentó.

No está alejada de la realidad, ya que, entre las grabaciones del programa, sus compromisos como cantante y la atención a sus hijos, todo la fue consumiendo. Ante la pregunta de si habría otra oportunidad de verla en la televisión como conductora u otro perfil donde se sintiera cómoda, ella fue contundente: “Ni conducción, ni actuar, lo mío es el canto”.