Camila hace de su ruptura una comedia

Cualquier expresión del arte es sanadora para Camila Sodi, quien ha encontrado un medio de canalizar sus sentimientos a través de la escritura, aunque asegura que no por eso tiene que hacer referencia a su vida privada, ya que no lo considera necesario.

“Es catártico y emocionante hablar de temas como lo es amar tanto que te olvidas de ti. Nosotras las mujeres tendemos a ser muy dadivosas y se nos olvida que el primer jarrito que debe estar lleno es el de una misma”, dice Sodi, quien debuta como productora y escritora con la serie Cualquier parecido, que se estrena por Vix.

La trama gira en torno a Carlota, actriz que después de separarse de su famoso esposo descubre el verdadero significado de ser feliz; antes pasa por muchos tropiezos, llanto y depresión, sostenida por sus amigas.

El nombre de la serie no fue casualidad, ya que Camila comenzó a escribir un primer borrador basado en sus propias vivencias como mujer que vuelve a la soltería, razón por la que se pueden encontrar algunos guiños sobre su propia vida, como su amor por la música.

“Tenía un guión sobre mis experiencias amorosas y estaban muy divertidas, porque después de que me divorcié (de Diego Luna) y empecé a buscar el amor, mi amiga Amandititita me sugirió escribir lo que me pasaba porque eran tan ridículas la historias”, recuerda.

Camila decidió colaborar con Natasha Ybarra-Klor, a quien se le deben historias como Las Aparicio (2010), Camelia, la texana (2014) y Oscuro deseo (2020), entre otras. Fue así como la historia de la actriz de Rubí (2020) se llevó a la ficción como serie.

“Invité a Pambo, mi amiga desde hace muchos años, a hacer la música; fue crear algo desde cero y terminó hablando de lo mismo: del amor, del desamor, de la vulnerabilidad, del poder que tiene retomar el rumbo de tu vida”, detalló.

Para hacer más digerible la trama, Camila y Natasha recurrieron a la comedia ligera, que no sólo lleva al espectador a la risa sino también a la conexión con lo que sucede en pantalla.

“Dije ‘si lo voy a producir, yo me quiero divertir’. Quiero reírme de mí misma, mostrar esta ligereza que tengo en la vida real y que la gente no conoce, porque tengo esta imagen pública muy seria y distinta a lo que soy en realidad: desparpajada, vulnerable y divertida”, añadió.