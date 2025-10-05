Camila lanza dueto con el Mimoso

Después de un período de consolidación absoluta, donde se convirtió en una de las voces más poderosas del regional mexicano, Camila Fernández sigue cosechando éxitos, ahora con la versión extendida de su celebrado disco La Fernández.

En esta nueva edición, además de disfrutar canciones como “Se cancela la llorada”, “Pudimos ser” o “Cuándo se ha visto”, se incluyen dos temas inéditos, entre ellos, el sencillo que acompaña esta nueva versión, llamado “Culpa mía”, un emocionante dueto con El Mimoso, afamado intérprete de banda y regional mexicano.

“Culpa Mía” se presenta como una intensa balada ranchera, donde ambas voces construyen un diálogo de pareja, la cual se encuentra inmersa en el desgaste de su relación, misma que termina en rompimiento con un sentimiento de culpa para cada uno de los involucrados.

Para celebrar el lanzamiento de este sencillo cuenta con un video oficial, donde vemos a Camila y El Mimoso en plena sesión de estudio, transmitiendo toda la fuerza y emociones que evoca esta melodía, creando un lazo íntimo con el espectador.