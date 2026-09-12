Camila no estará en disco de Chente

Cuando el cantante Vicente Fernández Jr. lanzó —encargado de la producción— el álbum tributo a don Vicente, fue cuestionado acerca de por qué los nietos del “Charro de Huentitán” no habían participado, él respondió que estaban contemplados para colaborar en el volumen 2 del homenaje, sin embargo, una de sus sobrinas, Camila, ya negó que vaya a ser parte del proyecto.

En entrevista con Venga la alegría, la joven indicó que no trabajó en el disco con que Vicente Jr. está homenajeando a su abuelo, como él señaló que ocurriría en mayo, cuando presentó el proyecto a medios y causó extrañeza que el único de la dinastía Fernández que participaría sería el “Potrillo”, en el tema “El rey”.

Fuera del proyecto

Ahora, Camila aclara toda duda y, aunque no dio a conocer los motivos de su ausencia en el disco titulado Vicente Fernández: tributo al Rey con banda. Volumen 2, envió sus mejores deseos para aquellos que participaron. “Yo no estoy en ese álbum, pero les deseo lo mejor y espero que escuchen el mío, ‘Una raya más al tigre’”, respondió.

Si bien Camila no contribuyó, algunos artistas que cantan junto a las voces que don Vicente dejó grabadas —pues cabe destacar que la producción no hizo uso de la inteligencia artificial para que los duetos se concretaran— son Ana Bárbara; Banda MS; Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey; Luis Ángel, “El Flaco”; Julio Preciado y Víctor García, entre otros.

De hecho, ya está disponible el primer sencillo del Volumen 2. Se trata del tema “Cruz de olvido”, en el que las voces de don Chente y Lenin Ramírez son fusionadas durante los 3:45 minutos que dura la composición de Juan Záizar (1933-1991).